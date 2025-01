Bénin: La Haac suspend plusieurs médias

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris une décision majeure ce 21 janvier 2025 : le quotidien « L’Audace Info » est suspendu jusqu’à nouvel ordre et la carte de presse de son directeur de publication, Romuald Alingo, est retirée. Une sanction justifiée par des manquements répétés aux règles déontologiques et des accusations de récidive. En plus de ce quotidien, plusieurs autres médias en ligne ont écopé d’une suspension jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit de « Reporter Media Monde », « Crystal News » et « Le Pharaon ». Le compte Tiktok « Madame Actu » n’a pas échappé à la décision de l’autorité de régulation. Lire la décision complète de la HAAC.