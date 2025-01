Bénin : L’ANM, vent debout contre la fraude dans les marchés

Photo DR

Après les stations-services épinglées la semaine dernière pour vol de carburant dans les communes d’Abomey-Calavi et de Cotonou, l’agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) fait désormais le tour des marchés pour contrôler les balances. Ainsi, le lundi 27 janvier dernier, les éléments de Mouhamed Moutawakilou, directeur général de l’Anm se sont rendu au marché de tubercule de Dantokpa à Mawoulé pour un contrôle des balances.

Cette opération a abouti à la saisie de plusieurs balances qui ne répondaient pas aux normes. Les vérifications faites par l’Anm ont révélé que certains vendeurs modifient les réglages des dispositifs de pesée pour gruger les consommateurs en leur servant de faux poids des produits achetés.

Pour le directeur général de l’Anm, aucun répit ne sera plus laissé aux fraudeurs dans les marchés et autres structures utilisant des appareils de norme et qualité qui requièrent la certification de son agence. Les poissonneries, les supermarchés, les boucheries et autres seront régulièrement visités pour mettre en déroute toute tentative de fraude contre les consommateurs béninois.

Après les contrôles, ceux qui se feront prendre seront durement sanctionné. C’est pourquoi, pour éviter aux commerçants de succomber, Mouhamed Moutawakilou les invite à engager les procédures nécessaires pour la vérifier la conformité de leurs méthodes, machines et autres appareils de norme et qualité. L’objectif, a-t-il dévoilé est de protéger les consommateurs et de combattre les pratiques commerciales douteuses. La surveillance renforcée de l’Anm sur les lieux de vente montre une détermination ferme du gouvernement à éliminer les mauvais comportements de certains vendeurs béninois.