Bénin : Un camion transportant du coton se renverse et prend feu à Kandi

Le samedi 18 janvier 2025, un accident s’est produit à l’entrée du village de Kpédé, dans la commune de Kandi. Un camion chargé de coton a pris feu. Ce véhicule, en provenance de Malanville et à destination de Kandi, transportait une importante cargaison de coton lorsqu’il s’est renversé, provoquant un incendie qui a temporairement perturbé la circulation dans le département de l’Alibori.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, le camion et sa cargaison ont été entièrement consumés par les flammes. L’accident serait dû à l’éclatement d’un pneu, ce qui a conduit le conducteur à perdre le contrôle du véhicule, entraînant son renversement et un embrasement quasi immédiat.

Les soldats du feu sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie et sécuriser la zone. Grâce à leur intervention efficace, la situation est désormais sous contrôle et la circulation a été rétablie. Bien qu’aucune perte humaine n’ait été signalée, les dégâts matériels sont considérables. Cet incident soulève de nouveau des questions sur l’état des véhicules de transport et l’entretien des infrastructures routières dans la région, un sujet qui mérite une attention particulière pour éviter de futurs accidents similaires. Il faut rappeler que le début de l’année 2025 au Bénin a été fortement caractérisé par des incendies dont certains ont emporté des vies humaines.