Bénin : Une nouvelle date pour les candidatures à la Commission Béninoise des droits de l’Homme

Initialement prévu pour le 27 janvier 2025, la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour être membres de la commission béninoise des droits de l’homme est reportée. L’annonce a été fait par Barthélémy Kassa, président du comité ad’hoc chargé de superviser le processus de sélection des membres de la CBDH, à travers un communiqué en date du 23 janvier 2025.

Désormais, c’est la date du jeudi 10 février 2025 qui est retenue pour la clôture du dépôt des candidatures pour les personnes désireuses de faire partie de l’équipe de la Cbdh. La commission béninoise des droits de l’homme est l’organe public béninois chargé de la protection et de la promotion des droits des personnes.

Elle a été créé par la loi N°2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, et modifiée par la Loi N°2024 – 22 du 26 juillet 2024 relative à la commission béninoise des droits de l’homme. les membres à recruter sont : un enseignant de droit, de psychologie ou de sociologie à l’université, ayant au moins 10 ans d’expérience et des connaissances avérées en droits humains, un avocat ayant au moins 10 ans d’expérience et des connaissances avérées en droit pénal, un médecin ayant au moins 10 ans d’expérience et des connaissances avérées en droits humains, un expert ayant au moins le niveau BAC+4 et 10 ans d’expérience, avec des connaissances avérées en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté, un expert ayant au moins le niveau BAC+4 et 10 ans d’expérience dans la promotion et la protection des personnes handicapées et des personnes vulnérables, un expert ayant au moins le niveau BAC+4 et 10 ans d’expérience dans la protection des droits des femmes, un expert ayant au moins le niveau BAC+4 et 10 ans d’expérience dans la promotion et la protection des droits des enfants et un secrétaire général.

Pour prétendre à un de ses postes, il faut être de nationalité béninoise, âgé de vingt-cinq (25) ans révolus, n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit, ne pas appartenir à un organe dirigeant d’une formation politique, justifier d’une expérience professionnelle avérée en droits humains, n’avoir jamais subi d’interdiction professionnelle, être d’une bonne probité morale et d’une indépendance d’esprit, jouir d’une bonne santé physique et mentale et s’engager à siéger à temps plein.

Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation adressée au président du comité ad hoc de sélection, une photocopie de la carte nationale d’identité délivrée par l’Anip ou du certificat d’identification personnel (Cip) ou du passeport en cours de validité, une photocopie légalisée du certificat de nationalité béninoise, un curriculum vitae détaillé, un casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois, et des pièces spécifique pour chaque catégorie de candidat. Le dépôt des candidatures peut être fait aussi bien physiquement qu’en ligne.