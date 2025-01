Bénin: voici le programme des Vodun Days 2025

Photo : DR

Les Vodun Days 2025 s’annoncent grandioses ! Cet événement incontournable, qui célèbre la richesse et la diversité du patrimoine vodoun au Bénin, réunit traditions, rituels, et festivités culturelles sur plusieurs jours. Que vous soyez passionnés d’histoire, curieux de découvrir des pratiques ancestrales ou simplement en quête de moments inoubliables, le programme de cette année promet des expériences à la fois spirituelles et festives.

Initialement célébrée le 10 janvier, la fête du vodoun s'étend désormais sur plusieurs jours. En effet, depuis 2024, le gouvernement béninois a élargi cette célébration, transformant la Fête du Vodoun en un événement de plusieurs jours, désormais appelé « Vodun Days ». L'édition 2025 se tiendra du 9 au 11 janvier à Ouidah, offrant une occasion unique de découvrir et de célébrer la richesse de ce patrimoine spirituel et culturel. Découvrez le programme des festivités à Ouidah ci-dessous.