Collecte des déchets au Bénin : La Sgds lance la distribution des factures

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a annoncé, le mercredi 22 janvier 2025, le début de la distribution des factures relatives à la redevance d’enlèvement des déchets dans les communes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji et Ouidah. Selon le communiqué de la SGDS SA, cette opération a démarré le 15 janvier 2025. Des agents mandatés par la SGDS SA, en collaboration avec les élus locaux, sont chargés de remettre ces factures directement aux occupants des domiciles concernés.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’application de l’arrêté interministériel portant sur les tarifs, modalités de recouvrement et sanctions liées à la redevance d’enlèvement des déchets. Pour les propriétés bâties, la facturation de cette redevance est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Une facture annuelle est établie avec un échelonnement mensuel pour faciliter le paiement par les usagers. Les usagers sont invités à régler leurs factures selon les modalités précisées par la SGDS SA, contribuant ainsi à l’amélioration de la gestion des déchets et de la salubrité dans les communes concernées.

Selon l’arrêté interministériel, les résidents des communes concernées paieront leur redevance en fonction de plusieurs critères : le nombre de collectes, le type de propriété (habitations individuelles, entreprises, hôtels, etc.), ainsi que la zone géographique. Les barèmes suivants sont annoncés : (Deux collectes par semaine : entre 3 000 et 5 000 FCFA par mois; Trois collectes par semaine: entre 7 000 et 30 000 FCFA par mois).