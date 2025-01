Coton : troisième année consécutive de baisse des prix mondiaux

Le marché des produits agricoles a connu des tendances divergentes en 2024. Tandis que des produits comme le cacao, le café, le jus d’orange surgelé et le caoutchouc ont enregistré de bons résultats, le coton a de nouveau subi de lourdes pertes. À la fin de l’année, il a perdu 14 % de sa valeur, se stabilisant à 68,4 cents la livre après une légère reprise en février, où les prix avaient temporairement franchi les 100 cents.

Cette chute s’ajoute à une tendance baissière qui dure depuis trois ans, avec une diminution de 3 % en 2023 et de 26 % en 2022. Ce déclin marque un durcissement de la situation pour le coton, qui continue de lutter face à une offre excédentaire et une demande fragile. La baisse des prix du coton est principalement causée par un excédent de production et une demande décevante. En Afrique de l’Ouest, la production a rebondi après une année difficile en 2022/2023, tandis qu’au Brésil, le plus grand exportateur mondial, la récolte a atteint un record de 2,6 millions de tonnes en 2023/2024, surpassant les États-Unis. Parallèlement, la demande a stagné, surtout en Chine, le plus grand importateur mondial. Là-bas, une conjoncture économique difficile, associée à un renforcement du dollar, a rendu le coton moins attrayant pour les acheteurs. Les prix élevés du coton ont également contribué à limiter les achats, exacerbant ainsi la faiblesse de la demande. Les perspectives pour 2024 restent préoccupantes, avec une production mondiale qui pourrait atteindre 26 millions de tonnes, augmentant ainsi les stocks mondiaux à des niveaux record de 16,9 millions de tonnes.

Publicité

Les prévisions pour 2024/2025 ne laissent pas entrevoir d’améliorations significatives. Les importations chinoises devraient chuter de 47 % par rapport à l’année précédente, ne représentant plus que 1,72 million de tonnes. Cette baisse de la demande chinoise pourrait exercer une pression supplémentaire sur les prix du coton, tandis que la Chine accumule un stock record de 8,1 millions de tonnes. En outre, la concurrence du polyester, fabriqué à partir de pétrole, se renforce. Avec une possible hausse de la production de pétrole, notamment en Amérique du Nord et dans les pays de l’OPEP, le polyester pourrait devenir encore plus compétitif par rapport au coton. En effet, le polyester est déjà la fibre la plus utilisée dans l’industrie textile et sa production pourrait encore croître si les prix du pétrole baissent, creusant ainsi l’écart entre les deux matériaux.