Criet au Bénin : Trois jeunes jugés pour chantage à une femme

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a jugé trois jeunes accusés de chantage à l’encontre d’une femme, en utilisant des vidéos intimes pour obtenir des faveurs sexuelles. Les prévenus ont comparu lors de l’audience qui s’est tenue le lundi 13 janvier 2025.

Ces trois jeunes, actuellement en détention, sont poursuivis pour « harcèlement par le biais d’une communication électronique » par le Parquet spécial de la Criet. Selon l’accusation, ils auraient menacé de rendre publiques les vidéos intimes d’une jeune femme afin d’obtenir des relations sexuelles.

Les faits présentés lors de l’audience révèlent que chacun des trois jeunes a eu des rapports intimes avec la victime. L’un d’eux a filmé l’acte et a ensuite transmis la vidéo à un autre, qui a exigé des faveurs de la jeune femme sous peine de diffuser la vidéo. Face à cette menace, la victime a cédé. Le troisième jeune a utilisé la même méthode pour obtenir des relations sexuelles avec elle. Les prévenus ont continué à faire pression sur la jeune femme, ce qui l’a poussée à saisir la justice. Ils ont été interpellés et placés en détention provisoire après leur présentation au Procureur spécial, le jeudi 12 décembre 2024. Lors de leur comparution, les trois jeunes ont plaidé coupable et ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, y compris les rapports intimes avec la victime.

Cependant, la victime n’était pas présente à l’audience du lundi dernier. Le juge a donc décidé de renvoyer le dossier au 17 février 2025, afin de convoquer la jeune femme. Lors de cette prochaine audience, elle pourra éclairer la Cour sur sa situation et décider si elle souhaite se constituer partie civile.