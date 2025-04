Bénin : 39 cybercriminels arrêtés lors d’une vaste opération menée par le CNIN

Image : DR

Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) du Bénin a frappé fort ce week-end dans sa lutte contre la cybercriminalité. Au terme d’une série d’opérations coordonnées sur plusieurs localités, 39 personnes soupçonnées d’activités illicites en ligne ont été interpellées, selon une information rapportée par Peace Fm ce dimanche 13 avril.

Les interventions se sont déroulées dans différentes villes du pays, révélant l’ampleur du phénomène :

Abomey et Bohicon : 7 arrestations

: 7 arrestations Porto-Novo, Missrété et Sèmè-Podji : 20 arrestations

: 20 arrestations Parakou : 11 arrestations

: 11 arrestations Cotonou : 1 arrestation

Cette opération d’envergure a également permis la saisie d’un important lot de matériel informatique, utilisé selon les enquêteurs pour mener diverses fraudes en ligne. La confiscation de ces équipements constitue un coup dur pour les réseaux impliqués.

Selon le CNIN, ces résultats sont le fruit d’un travail d’analyse et de surveillance de longue haleine, mobilisant des équipes techniques aguerries. L’objectif reste clair : réduire la présence et l’influence des cyberdélinquants dans l’environnement numérique béninois. Face à des modes opératoires toujours plus variés, le CNIN renforce sa capacité d’intervention et adapte ses stratégies. L’institution se positionne aujourd’hui comme un acteur central de la sécurité numérique dans le pays.