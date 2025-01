Départ de Liverpool : ce que Mohamed Salah a réellement dit

Ph : AFP

Mohamed Salah, véritable légende des Reds, a marqué l’histoire du club de Liverpool avec des performances exceptionnelles depuis son arrivée en 2017. Auteur de 186 buts en 305 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant égyptien a propulsé son équipe vers les sommets européens, notamment lors de la conquête de la Ligue des Champions en 2019. Son talent exceptionnel lui a permis de décrocher le titre de meilleur buteur de Premier League à trois reprises, tout en contribuant significativement au premier titre de champion d’Angleterre de Liverpool en 30 ans, lors de la saison 2019-2020.

Une dernière danse pour la gloire

L’international égyptien a créé la surprise ce vendredi lors d’un entretien accordé à Sky Sports, en annonçant que la saison 2024-2025 pourrait bien être sa dernière sous le maillot des Reds. Cette révélation intervient alors que Salah réalise un début de saison exceptionnel avec 17 buts et 13 passes décisives en 18 matchs de championnat. À 32 ans, l’attaquant affiche une détermination sans faille pour sa probable dernière campagne, avec un objectif clair : remporter une deuxième fois la Premier League avec Liverpool.

Une ambition renouvelée pour un titre particulier

La motivation de Salah pour ce titre national revêt une dimension émotionnelle particulière. Le Pharaon a exprimé son regret de n’avoir pas pu célébrer pleinement le titre de 2020 en raison des restrictions liées au Covid-19. Cette frustration, combinée à la perspective de son départ imminent, alimente son désir de marquer une dernière fois l’histoire du club. L’attaquant, qui vient d’établir un nouveau record en devenant le premier joueur de Liverpool à marquer au moins 20 buts lors de huit saisons consécutives, souhaite offrir un moment mémorable aux supporters avant de tourner la page.

L’incertitude plane sur l’avenir

Le flou persiste quant à la prochaine destination de Mohamed Salah. Alors que son contrat expire en juin prochain, aucune négociation concrète n’a été entamée avec Liverpool pour une prolongation. L’Égyptien a laissé une mince possibilité de revirement en déclarant : « Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir. » Les rumeurs d’un transfert vers l’Arabie saoudite, qui le courtise depuis plusieurs mois, continuent d’alimenter les spéculations sur son avenir. Pour l’heure, Salah reste concentré sur ses objectifs sportifs, déterminé à enrichir son héritage à Liverpool avec un dernier titre de champion d’Angleterre qui viendrait couronner une aventure extraordinaire commencée il y a sept ans.