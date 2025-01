Diamants en Afrique: ce pays réalise un exploit en 2024

Le Cameroun regorge d’importantes ressources naturelles qui n’attendent qu’à être explotées. De nombreux experts en économie s’accordent à dire que le pays d’Afrique Centrale est en mesure de passer dans une autree dimension s’il arrive à bien gérer ses richesses naturelles quasi inépuisables.

La terre du Cameroun est bénie. Hydrocarbures, ressources minières, ressources forestières, ressources halieutiques, ressources hydriques, le Cameroun est un gigantesque filon à ciel ouvert. Dans le domaine des mines, le pays essaie de tirer le maximum de profits dans son processus d’exploitation du diamant. En l’espace d’une année, le pays a augmenté de manière significative sa production diamantifère. Avec une production atteignant 6 220 carats, soit près du double des 3 305,79 carats enregistrés en 2023, le pays est déterminé à exploiter pleinement le potentiel de cette ressource précieuse.

Publicité

Selon des données dévoilées le 16 janvier par le gouvernement, cette activité a généré environ 120 millions de FCFA de revenus. Si ces résultats témoignent d’une progression notable, ils révèlent également un potentiel sous-exploité. La modernisation de l’industrie du diamant pourrait permettre au Cameroun de transformer ces chiffres en une véritable manne économique, capable de stimuler la croissance et de diversifier les sources de revenus nationales.

Le Cameroun dispose de gisements de diamants dans plusieurs régions, notamment à Mobilong, considéré comme l’un des plus prometteurs. Cependant, le secteur reste encore dominé par des méthodes artisanales, souvent peu efficaces et génératrices de faibles marges de valeur ajoutée. En intégrant des processus de modernisation, tels que la mise en place d’unités de taille et de polissage, le Cameroun pourrait multiplier les revenus tirés de l’exploitation de ses diamants.

Ces activités avales créeraient des emplois qualifiés et renforceraient l’expertise locale, tout en augmentant la compétitivité des produits camerounais sur le marché international. Malgré ces perspectives encourageantes, des défis subsistent. La faiblesse des infrastructures, les contraintes réglementaires et le manque de main-d’œuvre spécialisée freinent encore l’essor de cette industrie. Pour réussir, le Cameroun devra adopter une approche holistique, en associant les acteurs publics et privés, tout en assurant une répartition équitable des retombées économiques au sein des communautés locales.