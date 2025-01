Distribution d’actes de naissance sécurisés : une initiative salutaire des Rotary Clubs à Avrankou

Les Rotary Clubs de Cotonou-Centre et de Cotonou-Plage ont une fois de plus démontré leur engagement envers les populations vulnérables en distribuant gratuitement des actes de naissance sécurisés. Cette action a bénéficié à 300 enfants issus de familles modestes dans la commune d’Avrankou, en particulier des élèves candidats à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP).

L’événement a eu lieu le samedi 18 janvier 2025, dans plusieurs écoles primaires publiques de la localité, notamment à Danmè Tovihoundji (groupes A, B et C), Kotan et Sado. Cette initiative a été menée sous la supervision des présidents des deux clubs, Pierre Klissou (Rotary Club de Cotonou-Centre) et Joël Kiki (Rotary Club de Cotonou-Plage), avec la participation active de leurs membres.

Une mobilisation collective

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de diverses autorités locales, notamment le chef d’arrondissement de Sado, représentant le maire, le chef du village, les directeurs d’écoles concernées et le président de l’association des parents d’élèves. Ces personnalités, tout comme les élèves et leurs familles, ont chaleureusement salué ce geste qui apporte une réponse concrète à un problème récurrent.

Les bénéficiaires, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude envers les donateurs pour cette action qui allège considérablement les charges des familles défavorisées. De leur côté, les responsables scolaires ont souligné l’importance de cette intervention pour résoudre les défis liés à l’obtention d’actes de naissance, souvent à l’origine de retards dans la constitution des dossiers d’examen.

Une initiative aux multiples impacts

Cette opération ne se limite pas à l’aspect administratif. Elle reflète également un soutien moral et une solidarité envers les élèves et leurs parents, leur permettant de préparer sereinement les échéances scolaires. Les intervenants ont unanimement appelé les Rotary Clubs à poursuivre leurs actions en faveur des populations en difficulté, soulignant l’impact positif de telles initiatives sur les performances scolaires et le bien-être général.

Grâce à cet engagement exemplaire, les Rotary Clubs de Cotonou-Centre et de Cotonou-Plage ont su répondre à un besoin essentiel et semer la joie dans de nombreux foyers. Leur contribution s'inscrit dans une dynamique de soutien durable aux communautés locales, en offrant des opportunités aux générations futures.