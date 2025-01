Elon Musk: voici son projet totalement fou mais passé inaperçu

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Elon Musk, l’entrepreneur aux multiples facettes, continue d’étonner le monde avec ses initiatives vertigineuses. Le fondateur de SpaceX, qui promet d’emmener l’humanité sur Mars avec ses fusées Starship, ne se limite pas à la conquête spatiale. Entre Neuralink, ses puces cérébrales destinées à fusionner l’intelligence humaine et artificielle, Tesla qui révolutionne l’industrie automobile électrique, et le rachat de Twitter rebaptisé X, ses projets défient constamment l’imagination. Aujourd’hui, le milliardaire ajoute une nouvelle corde à son arc : la création d’une ville entière au Texas.

Une ville futuriste au cœur du Texas

SpaceX vient de franchir une étape décisive dans la création de « Starbase« , une ville nouvelle située à Boca Chica Beach, près de la frontière mexicaine. La société a officiellement déposé une demande auprès du comté de Cameron pour organiser une élection permettant l’incorporation de ce site en tant que ville autonome. Cette initiative, initialement évoquée par Musk en 2021, prend aujourd’hui une tournure concrète avec le dépôt d’une pétition formelle, une première selon le juge du comté Eddie Treviño Jr.

Une communauté spatiale en pleine expansion

Le projet ne manque pas d’envergure : déjà 3400 employés et sous-traitants de SpaceX travaillent à temps plein sur le site. Kathryn Lueders, directrice générale de Starbase, souligne la nécessité de développer une véritable communauté pour soutenir la croissance rapide des activités liées au développement du vaisseau Starship. Le déménagement récent des sièges sociaux de SpaceX et de X (anciennement Twitter) de la Californie vers le Texas renforce l’importance stratégique de ce nouveau pôle urbain.

Entre ambition et controverse

Cette métamorphose urbaine ne fait pas l’unanimité. Un groupe local, Save RGV, a intenté une action en justice contre SpaceX, dénonçant des violations environnementales et des déversements d’eau polluée dans la baie adjacente. La société réfute ces accusations, s’appuyant sur une étude environnementale menée par l’État qui n’aurait révélé aucun risque significatif. Ces tensions illustrent les défis inhérents à la création d’une ville nouvelle, particulièrement lorsqu’elle est pilotée par une entreprise privée. Au-delà des aspects techniques et administratifs, c’est tout un modèle de développement urbain qui se dessine, où l’industrie spatiale devient le moteur d’une nouvelle forme d’urbanisation. Le projet Starbase pourrait ainsi préfigurer ce que seront les villes de demain, à mi-chemin entre centre technologique et communauté résidentielle.