Énergie: la Chine bat son propre record dans ce domaine

La Chine, géant énergétique mondial, domine depuis des décennies le paysage énergétique international grâce à sa puissance industrielle colossale et ses investissements massifs dans les infrastructures. Premier consommateur mondial d’énergie, le pays a développé un mix énergétique complexe, historiquement basé sur le charbon, mais qui connaît une transformation radicale depuis une décennie. Cette mutation énergétique titanesque mobilise des centaines de milliards de dollars d’investissements et place aujourd’hui l’empire du Milieu à l’avant-garde de la transition vers les énergies propres.

Une domination écrasante dans les énergies renouvelables

Les chiffres attestent de l’ampleur exceptionnelle du développement des énergies vertes en Chine pour l’année 2024. Le pays a déployé 357 gigawatts de nouvelles capacités renouvelables, pulvérisant ainsi son précédent record de 339 GW établi en 2023. Dans le détail, 277 GW proviennent des installations solaires, contre 217 GW l’année précédente, tandis que l’éolien contribue à hauteur de 80 GW. Cette progression fulgurante illustre la suprématie chinoise dans le secteur : à elle seule, la Chine installe deux fois plus de capacités renouvelables que tous les autres pays réunis. Ces réalisations témoignent de l’accélération spectaculaire des ambitions chinoises en matière d’énergie verte.

Une avance technologique stratégique

L’avancée chinoise dans les énergies renouvelables creuse l’écart avec les États-Unis, son principal rival économique. Les capacités solaires et éoliennes chinoises surpassent désormais largement celles des Américains. Alors que la Chine possède une capacité solaire installée de 887 GW, les États-Unis atteignent environ 130 GW. Cette disparité se retrouve également dans la production de panneaux solaires, où les entreprises chinoises contrôlent près de 80% du marché mondial, quand les fabricants américains peinent à dépasser les 5%. Dans l’éolien, l’écart reste tout aussi significatif : la capacité chinoise de 521 GW dépasse de plus de quatre fois celle des États-Unis. Cette domination technologique et industrielle reflète une stratégie nationale déployée sur plusieurs décennies, combinant recherche intensive, production massive et déploiement accéléré des infrastructures.

Un engagement climatique renforcé

Les performances record de la Chine dans le secteur des énergies renouvelables témoignent d’une volonté politique forte de tenir ses engagements climatiques. Avec une capacité totale désormais établie à 887 GW en solaire et 521 GW en éolien, le pays affirme sa détermination à atteindre son pic d’émissions de CO2 d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2060. Les investissements considérables réalisés entre 2011 et 2022, dépassant 50 milliards de dollars selon l’Agence internationale de l’énergie, démontrent la constance de cet engagement. Cette transformation énergétique majeure, portée par le plus important émetteur mondial de gaz à effet de serre, pourrait redéfinir l’équilibre climatique mondial dans les décennies à venir.