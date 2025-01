Espace: la Chine réussit un nouveau coup de maître

Photo unsplash

Les astronautes chinois ont réalisé une percée significative dans le domaine de la production de carburant spatial, en développant une méthode innovante de photosynthèse artificielle à bord de leur station spatiale. Cette expérience pourrait révolutionner l’approvisionnement en carburant lors des missions lunaires et spatiales futures.

La station spatiale chinoise (CSS) sert de laboratoire pour cette recherche prometteuse. Les astronautes de l’équipage Shenzhou-19 ont réussi à fabriquer de l’éthylène et de l’oxygène en utilisant une technique de conversion du dioxyde de carbone en composés énergétiques, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’exploration spatiale.

Une innovation technologique révolutionnaire

La méthode repose sur un processus de photosynthèse artificielle, inspiré des mécanismes naturels des plantes. Utilisant des semi-conducteurs, les chercheurs convertissent le CO2 et l’eau en composés énergétiques, avec une efficacité énergétique supérieure aux méthodes traditionnelles d’électrolyse. Cette technique permet de produire non seulement du carburant, mais aussi potentiellement du méthane et de l’acide formique.

L’éthylène généré par cette expérience représente une avancée majeure pour la propulsion spatiale. Les implications sont significatives, notamment pour réduire la masse des charges transportées lors des missions spatiales et lunaires, un défi critique dans l’exploration spatiale moderne.

Vers une base lunaire autonome

Cette innovation pourrait transformer radicalement les stratégies logistiques des futures missions spatiales, en permettant une production sur site plus économique et efficace. En outre, cette technologie pourrait également être adaptée pour d’autres applications terrestres, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone et à la transition vers des énergies plus durables.

La Chine vise à établir une base internationale au pôle Sud lunaire, où la présence de glace d’eau offre des perspectives uniques. Cette technologie de photosynthèse artificielle pourrait permettre la production locale de carburant, réduisant considérablement les coûts logistiques et ouvrant de nouvelles possibilités pour les missions spatiales futures.