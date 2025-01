Ghana : incendie dévastateur dans le principal marché de friperie

Un incendie d’une ampleur exceptionnelle a ravagé le marché de Kantamanto à Accra, au Ghana, le 2 janvier. Ce marché, qui abrite plus de 30 000 commerçants et qui est l’un des plus grands d’Afrique de l’Ouest, était spécialisé dans la vente de vêtements d’occasion, une activité qui constituait une source de revenus essentielle pour des milliers de Ghanéens. Les flammes ont détruit une grande partie des étals, causant des pertes matérielles considérables et plongeant de nombreux commerçants dans une situation désespérée. Les causes exactes de cet incendie sont encore inconnues, mais les enquêteurs privilégient pour l’instant la piste d’un court-circuit électrique, bien que l’hypothèse d’un incendie criminel ne soit pas exclue.

« C’est une catastrophe. Nous n’avons pas enregistré de personnes gravement blessées, mais la perte pour l’économie est énorme. Selon les premiers éléments de l’enquête, un défaut électrique pourrait avoir causé le déclenchement de l’incendie, mais nous n’excluons pas la piste de l’incendie criminel », a déclaré Alex King Nartey, porte-parole du service national de lutte contre les incendies du Ghana (GNFS), qui a déployé plus d’une dizaine de véhicules anti-incendie pour maîtriser le feu. Les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser le feu, mais il était déjà trop tard pour sauver la plupart des marchandises. Les commerçants, souvent des familles entières qui vivaient de cette activité, ont tout perdu et se retrouvent désormais sans ressources.

Les autorités ghanéennes, à travers l’Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO), ont promis d’enquêter sur les causes de cet incendie et d’apporter une aide aux victimes, mais les commerçants demandent une intervention rapide pour pouvoir reconstruire leurs vies. Selon les services de secours, les pertes en marchandises pourraient s’élever à plusieurs millions dans la monnaie locale, un coup dur pour l’économie informelle qui représente une part significative de l’activité économique au Ghana.