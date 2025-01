Incendie meurtrier à Ayélawadjè au Bénin : Un Pakistanais arrêté

Photo : DR

Rebondissement majeur dans l’affaire de l’incendie survenu le 11 janvier dernier dans un magasin situé à Ayélawadjè 1, un quartier du 3ᵉ arrondissement de Cotonou. Selon Le Matinal, un Pakistanais, locataire du magasin contenant les sulfates d’aluminium à l’origine du sinistre, a été interpellé dans la matinée du jeudi 16 janvier 2025. D’après des sources proches du dossier, l’homme a été arrêté dans un hôtel de la place et conduit dans un commissariat de Cotonou où il est actuellement en interrogatoire.

Il sera présenté au Procureur de la République dans la journée. Par ailleurs, d’autres interpellations auraient également été effectuées dans le cadre de cette affaire. Pour rappel, cet incendie a causé un lourd bilan humain et sanitaire, avec deux morts et plus de 150 personnes hospitalisées. Parmi les victimes, une dizaine ont été gravement atteintes, et quatre restent dans un état critique. Plus de la moitié des patients sont des enfants, selon le Ministre de la Santé, Benjamin HOUNKPATIN, qui a précisé que plus des deux tiers des victimes hospitalisées ont pu regagner leur domicile.

Une mobilisation gouvernementale face à la crise

Suite à ce drame, une délégation ministérielle conduite par Alassane SEIDOU, Ministre de l’Intérieur, Benjamin HOUNKPATIN, Ministre de la Santé, et Véronique TOGNIFODÉ, Ministre des Affaires sociales, s’est rendue ce mardi 14 janvier auprès des sinistrés. Lors de cette visite, les membres du gouvernement ont exposé les actions menées pour sécuriser la zone, prévenir de nouvelles intoxications et assurer la prise en charge sanitaire et sociale des victimes.

Le Ministre de la Santé a rassuré sur l’évolution positive de la situation, tout en rappelant les mesures préventives prises pour protéger les populations riveraines. « Les maisons proches des lieux de l’explosion ont été totalement évacuées, et nous maintiendrons cette mesure jusqu’à nouvel ordre », a-t-il déclaré, tout en appelant toute personne présentant des symptômes à consulter rapidement un centre de santé.

Le Ministre de l’Intérieur a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue de la part des populations face à l’entreposage illégal de produits dangereux. Il a rappelé que le numéro d’urgence 166 est disponible pour signaler toute situation à risque. Enfin, la Ministre des Affaires sociales a affirmé que tous les soins de santé pour les victimes ont été entièrement pris en charge par l’État et a salué le travail des équipes d’action sociale mobilisées pour soutenir les familles affectées, notamment sur le plan psychologique.