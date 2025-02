Bénin : Voici ce qui est reproché au contrôleur financier de la présidence arrêté

Capitaine Eric Orou Yérima, Porte-parole de la Police Républicaine, photo : DR

La Police républicaine du Bénin intensifie sa traque contre la criminalité économique et financière. Lors d’un point de presse tenu ce samedi 15 février 2025, la Direction de la Police judiciaire a fait le point sur plusieurs affaires d’escroquerie, de corruption et de fraude qui ont conduit à des arrestations majeures.

Un notaire au cœur d’un scandale immobilier

Un notaire en fonction à Akpakpa a été arrêté après avoir orchestré une fraude sur un titre foncier. Profitant de la confiance du propriétaire, il aurait falsifié un acte de vente pour transférer illicitement un immeuble à un complice. L’affaire a pris une ampleur particulière lorsque les deux individus ont utilisé ce bien pour obtenir un prêt bancaire. Face aux convocations répétées des enquêteurs, le notaire s’était retranché dans un silence inquiétant, précipitant son interpellation le 7 février dernier. Il est désormais sous mandat de dépôt et poursuivi pour escroquerie et abus de fonction.

Corruption dans les marchés publics : des hauts fonctionnaires épinglés

L’étau se resserre autour des acteurs véreux de l’administration. Un haut cadre du ministère du Cadre de vie et des transports de l’Atlantique a mis en place un véritable système de corruption, favorisant des entreprises fictives dirigées par ses proches pour s’octroyer des marchés publics. Son stratagème, en place depuis une quinzaine d’années, a pris fin après la plainte d’un complice à qui il aurait extorqué 10 millions de francs CFA. Arrêté, il a été placé en détention provisoire.

Dans une autre affaire, un contrôleur financier en service à la Présidence de la République a été interpellé pour des pratiques de corruption dans l’attribution des marchés publics. Ayant abandonné son poste avant son arrestation, il faisait l’objet de soupçons depuis plusieurs mois. Désormais sous enquête, il risque de lourdes sanctions.

Des passeports béninois frauduleux : un réseau démantelé

Le passeport béninois continue d’être la cible de faussaires. Une enquête menée par la Direction de l’Emigration et de l’Immigration a permis d’identifier un réseau ayant aidé trois enfants étrangers à obtenir frauduleusement des documents d’identité béninois. Grâce à la vigilance des services de police, trois membres de ce réseau ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt.

Fraude dans le secteur de l’énergie

Même le secteur de l’électricité n’échappe pas aux malversations. Trois agents – un employé de la Société Béninoise de l’Énergie Électrique (SBEE), un agent de normalisation et un clerc d’huissier – sont accusés d’avoir falsifié des procès-verbaux de constatation de fraude sur des compteurs électriques, moyennant des pots-de-vin.

Un incendie mortel : un responsable extradé et arrêté

Le drame d’Ayélawadjè, qui a causé la mort d’une dizaine de personnes après l’explosion de substances chimiques stockées illégalement, connaît un rebondissement. Alors que le propriétaire de l’immeuble et son collaborateur avaient été arrêtés en janvier, l’enquête a permis de localiser et d’extrader le véritable propriétaire des marchandises toxiques grâce à Interpol. Ce dernier a été remis à la police béninoise le 14 février et sera présenté à la justice dans les jours à venir.

Un engagement renforcé contre la criminalité

Face à ces multiples affaires, la Police républicaine réaffirme sa détermination à lutter contre toutes formes de criminalité. « Personne n’est au-dessus de la loi », a martelé un responsable des forces de l’ordre, soulignant la nécessité d’assainir les mœurs et de garantir un climat de sécurité et de justice au Bénin.