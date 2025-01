Un soldat russe (Associated Press)

L’année 2024 aura été marquée par une progression significative des forces russes en Ukraine, avec la conquête de six villes de plus de 10 000 habitants et environ 3 400 km² de territoire. En ce début 2025, la ville de Kourakhove vient s’ajouter à cette liste, une prise stratégique confirmée par le ministère russe de la Défense et corroborée par plusieurs sources indépendantes, dont le site Deep State Map.

Cette ville industrielle du Donbass, qui comptait environ 22 000 habitants avant la guerre, représente un point stratégique majeur, notamment en raison de sa centrale électrique et de ses infrastructures logistiques. Les forces ukrainiennes y avaient établi un système défensif sophistiqué, comprenant des positions de tir et un réseau de communications souterraines.

Un tournant stratégique dans le conflit

Selon le ministère russe de la Défense, la prise de Kourakhove, qualifiée de « plus grande agglomération dans le sud-ouest du Donbass », devrait permettre d’accélérer la conquête du reste de la région de Donetsk par Moscou et ses forces armées. Cette avancée s’inscrit dans une série de succès militaires russes incluant la prise d’Avdiivka en février, de Niou-Iork en août, et de plusieurs autres villes importantes tout au long de l’année 2024.

Cette offensive accélérée semble s’inscrire dans un calendrier politique précis, la Russie cherchant à maximiser ses gains territoriaux avant l’entrée en fonction du nouveau président américain Donald Trump, prévue le 20 janvier. Le président élu a déjà annoncé son intention de mettre rapidement fin au conflit, affirmant pouvoir d’ailleurs procéder en 24 heures seulement.

Une nouvelle phase du conflit en perspective

La chute de Kourakhove marque un nouveau tournant dans ce conflit qui dure depuis près de trois ans, alors que l’incertitude plane sur l’avenir du soutien occidental à l’Ukraine. Du moins, le soutien américain, le bloc européen ayant plusieurs fois répété qu’il ne laisserait pas Kiev seule. D’ailleurs, bien que Trump ait promis de résoudre rapidement le conflit, aucune proposition concrète de cessez-le-feu ou d’accord de paix n’a encore été avancée.