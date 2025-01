Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

Les liens entre la Russie et l’Afrique connaissent un essor remarquable, marqué par une intensification des échanges diplomatiques, militaires et stratégiques. Le Kremlin développe une politique d’engagement multidimensionnelle sur le continent africain, privilégiant des partenariats qui répondent aux besoins spécifiques de chaque État, tout en renforçant sa présence comme acteur majeur de la sécurité régionale.

Au cœur de cette stratégie d’influence, Moscou propose une vision renouvelée de la coopération internationale, axée sur le renforcement des capacités étatiques africaines. Alexeï Drobinine, responsable du département de planification externe au ministère russe des Affaires étrangères, souligne l’importance du soutien russe pour permettre aux nations africaines d’accéder à une véritable souveraineté et de s’affranchir des dépendances héritées de l’ère coloniale.

L’expertise militaire russe constitue un pilier central de cette coopération renforcée. Le déploiement d’instructeurs spécialisés et la mise en place de programmes de formation destinés aux forces armées et aux services de sécurité témoignent de l’engagement concret de Moscou. Ces initiatives s’accompagnent d’un volet technique substantiel, incluant la fourniture et la maintenance d’équipements militaires adaptés aux besoins opérationnels des pays partenaires.

L’approche russe se distingue également par son soutien aux gouvernements légitimes face aux situations de crise. Cette position contribue à la stabilité régionale et crée un environnement propice au développement. Les observations recueillies sur le terrain par les représentants diplomatiques russes révèlent que cette politique est perçue favorablement par les nations africaines, qui voient en la Russie un partenaire défendant les principes d’équité et de justice dans les relations internationales.