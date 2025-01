Le Niger justifie la suspension des services consulaires américains

Photo Unsplash

Les autorités nigériennes ont tenu à rassurer l’opinion publique et les partenaires internationaux en expliquant les raisons de la fermeture temporaire de la section consulaire de l’ambassade américaine à Niamey. Contrairement aux spéculations faisant état de tensions diplomatiques, il s’agit en réalité d’une mesure purement administrative. Selon un communiqué officiel, cette décision a été motivée par le rappel disciplinaire de la chargée des affaires consulaires. Cette dernière sera prochainement remplacée afin de garantir la continuité des services. Les autorités nigériennes ont fermement démenti toute intention d’altérer les relations bilatérales avec les États-Unis, soulignant la solidité de leur partenariat. Elles qualifient ces rumeurs d’ »allégations malveillantes » et les dénoncent comme étant des projets de « désinformation et de médisance ».

La fermeture temporaire de la section consulaire de l’ambassade américaine à Niamey a entraîné la suspension de nombreux services consulaires, tels que la délivrance de visas, les services de passeports américains et les enregistrements de naissance. Toutefois, les deux pays ont assuré que des services d’urgence limités seraient maintenus pour les citoyens américains se trouvant au Niger. Il est important de noter que cette mesure n’affecte pas l’ensemble des relations diplomatiques entre les deux nations. Les autorités nigériennes ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une coopération fructueuse avec les États-Unis.

Les relations entre le Niger et les États-Unis sont fondées sur une longue histoire de coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, le développement économique et la lutte contre le terrorisme. Les autorités nigériennes ont souligné que cette mesure interne ne saurait entacher cette relation privilégiée. En attendant la nomination d’un nouveau consul, les deux pays travaillent ensemble pour minimiser les impacts de cette fermeture temporaire sur les citoyens américains résidant au Niger et sur les Nigériens souhaitant se rendre aux États-Unis.