Les BRICS accueillent un nouveau géant asiatique

Photo: Shutterstock

Le paysage géopolitique mondial évolue une fois de plus avec l’arrivée d’un nouvel acteur au sein des BRICS. Après des discussions entamées lors du sommet de Johannesburg en août 2023, l’Indonésie a officiellement rejoint cette alliance regroupant certaines des plus grandes économies émergentes du monde. Ce nouveau membre, première puissance démographique et économique d’Asie du Sud-Est, vient renforcer la portée stratégique du bloc.

La décision de l’Indonésie de s’intégrer aux BRICS reflète une ambition commune de ses membres : redéfinir les rapports de force économiques et politiques sur la scène internationale. Avec une population estimée à plus de 270 millions d’habitants et une économie en constante progression, le pays partage les objectifs du groupe, notamment la réforme des institutions de gouvernance mondiale et la promotion d’une coopération accrue dans le Sud global.

Cette adhésion s’inscrit dans un contexte marqué par des évolutions majeures au sein des BRICS. Créé en 2009 avec cinq membres initiaux — le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud —, le groupe s’est considérablement élargi au cours des derniers mois, accueillant notamment 13 nouvelles nations partenaires depuis octobre 2023. Parmi ces dernières figurent d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande, témoignant de l’intérêt croissant de cette région pour cette alliance.

L’annonce officielle de l’entrée de l’Indonésie a été faite par le Brésil, qui assume actuellement la présidence tournante des BRICS. Dans un communiqué, le gouvernement brésilien a salué cette décision, soulignant l’importance de l’Indonésie pour la coopération économique et politique du bloc. Le Brésil, qui prendra à nouveau les rênes de la présidence en 2025, a également mis en avant les priorités de son mandat à venir, notamment l’approfondissement des partenariats stratégiques entre les membres.

En dépit de son approbation lors du sommet de Johannesburg, l’Indonésie n’a officialisé sa décision qu’après les élections générales de février 2024, afin de s’assurer du soutien du nouveau gouvernement. Ce timing souligne l’importance de la stabilité politique dans les choix stratégiques du pays.

Avec cette nouvelle adhésion, les BRICS représentent désormais 40 % de la population mondiale et 35 % du PIB mondial. Ce poids croissant confère à cette alliance un rôle incontournable dans les grands débats économiques et géopolitiques, tout en consolidant son influence sur les institutions internationales. Pour l’Indonésie, rejoindre ce groupe constitue une opportunité de contribuer activement à la transformation des mécanismes globaux de gouvernance tout en renforçant sa position sur la scène internationale.