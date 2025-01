Les stars internationales qui ont joué à l’Olympique de Marseille

Photo AFP

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs prestigieux qui ont fourni au monde du football de grands joueurs. Tout au long de son histoire, l’OM a abrité des joueurs emblématiques qui sont de véritables légendes aujourd’hui. Zoom sur ces célébrités du football.

Passage des 13 joueurs emblématiques à l’OM

Le tableau suivant présente la durée du passage des 13 joueurs les plus emblématiques à avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille :

Stars internationales de football ayant joué à l’OM Nationalités Passage à l’OM Jean Boyer Français 1923-1934 Fabien Barthez Français 1992-1995 Gennaro Gattuso italien Septembre 2023-février2024 Didier Drogba Ivoirien 2003-2004 Jairzinho Brésilien 1974-1975 Marcel Dessailly Français 1992-1994 Robert Pirès Français 1998-2000 Franck Ferra-Ribéry Français 2005-2007 Samir Nasri Français 2004-2008 Abedi Pelé Ghanéen 1987-1993 Basile Boli Français 1990-1994 Laurent Blanc Français 1997-1999 Didier Deschamps Français De 1989 à 1994 et de 2009 à 2012

Jean Boyer

C'est l'international français le plus illustre de l'Olympique de Marseille en tant que premier du genre. Avec la sélection de Marseille, il passera jusqu'à 11 saisons pendant la période de l'entre-deux-guerres, de 1923 à 1934.

Fabien Barthez

L’emblématique Fabien Barthez a tout vécu avec l’OM, son club fétiche. Avec l’équipe, il a eu une prestation remarquable lors de la finale de la champions League de 1993. Il remportera bien d’autres titres sur le plan local avec Marseille avant de s’envoler à l’AC Monaco et quelques années après en Grande-Bretagne (Manchester United).

Gennaro Gattuso

Le joueur italien est l’une des stars internationales de football les plus flamboyantes qui ont marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille. Champion du monde en 2006 en Allemagne, il fera un court passage à l’OM de septembre 2023 à février 2024 en tant qu’entraineur. Mais un passage ô combien salué par le public qui appréciait sa verve et son altruisme.

Didier Drogba

Impossible de parler des stars internationales qui ont joué à l’Olympique de Marseille sans mentionner Didier Drogba, le célèbre présentateur de la cérémonie de remise du ballon d’or européen. Son passage à l’Olympique de Marseille n’a duré qu’un an, une année sans titres, mais une année durant laquelle Drogba laissera une empreinte inoubliable dans le cœur des supporters. En effet, l’international ivoirien a réussi à inscrire 32 buts en 55 matchs ! Après quoi il s’envolera pour Chelsea où il deviendra le leader incontesté de l’attaque du club.

Jairzinho

La star internationale de football est champion du monde en 1970 avec l’équipe du Brésil. Il fera un saut d’un an à l’Olympique de Marseille de 1974 à 1975. C’est un buteur exceptionnel dont le nom reste gravé dans les annales de l’OM aux côtés des figures emblématiques du club que sont :

Roger Magnusson ;

Josip Koblar ;

Paulo César.

Marcel Dessailly

Marcel Dessailly atterrira à l’OM sans l’accord de son entraineur de Nantes Raymond Goethals. Mais le joueur français accomplira un exploit sans précédent pendant son passage à l’Olympique de Marseille en permettant à une équipe française de remporter pour la première fois la Champions League.

Robert Pirès

Le joueur français qui a fait les beaux d’Arsenal a au préalable effectué un passage à l’Olympique de Marseille à 1998. Il réussira à inscrire avec l’équipe de Marseille 8 buts en 47 matchs, ce qui est un score louable pour le jeune joueur qu’il était.

Franck Ferra-Ribéry

C’est le passage de Franck Ribéry à Marseille qui a lancé sa carrière à l’international. Il offrira une prestation spectaculaire en ligue 1 avec l’OM. Une performance qui tapera aux yeux du Bayern de Munich où il deviendra une véritable légende.

Samir Nasri

Samir Nasri est un joueur exceptionnel d’origine algérienne qu’on a très souvent comparé à Zinedine Zidane. Sorti tout droit du centre de formation de Marseille, il réalisera de belles prouesses en ligue 1 avec le club. Après cela, il sera vendu à Arsenal à un prix mirobolant.

Abedi Pelé

Le Pelé d’Afrique est titularisé à l’OM en 1991. Son talent s’exprimera dans toute sa vigueur pendant la Coupe des clubs champions européens en finale et en quart de finale. Il est trois fois ballon d’or africain et son nom est à jamais inscrit dans les belles lettres du football marseillais.

Basile Boli

Basile Boli est un défenseur emblématique français d’origine ivoirienne qui a marqué de son talent l’Olympique de Marseille. Il sera buteur de l’OM lors de la finale de la Coupe d’Europe où le club sort vainqueur en 1993.

Laurent Blanc

Laurent Blanc a fait un passage remarqué de deux années à l’Olympique de Marseille avant d’atterrir au PSG. Il sera nommé capitaine dès son arrivée et offrira une merveilleuse première saison. Il inscrira 14 buts, un exploit pour un défenseur.

Didier Deschamps

Didier Deschamps a connu un double passage à l’Olympique de Marseille, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraineur. Les plus gros succès du club sont liés au nom de Deschamps. En effet, il a remporté avec Marseille la Ligue des champions et 2 titres de champion de France. C’est l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoir de l’OM..