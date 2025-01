Lithium : le Mali sollicite les ports ivoiriens pour ses exportations

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

La récente inauguration de la mine de Goulamina au Mali le 15 décembre 2024 marque une étape décisive pour l’Afrique dans la production de lithium, un métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Ce projet d’envergure, l’un des plus importants gisements de lithium non exploités au monde, promet de transformer le paysage économique du Mali. Pour écouler cette production massive, le Groupe Lithium du Mali SA (LM SA), par le biais de sa filiale Goulamina Logistique, a jeté son dévolu sur les ports ivoiriens, notamment ceux d’Abidjan et de San Pedro. Ces infrastructures portuaires modernes et efficaces offrent une solution logistique optimale pour exporter le lithium malien vers les marchés mondiaux.

Le port d’Abidjan, en particulier, avec son terminal vraquier, est parfaitement équipé pour gérer de grands volumes de cargaisons. Le 7 janvier 2025, une délégation malienne a rencontré Hien Yacouba Sié, le directeur général du port autonome d’Abidjan, pour discuter des besoins logistiques liés au transport du lithium. LM SA a exprimé son intérêt pour le port d’Abidjan. Une demande qui a été la bienvenue chez les autorités portuaires d’Abidjan. « Le Port d’Abidjan est prêt à répondre aux besoins logistiques du Groupe Lithium du Mali grâce à ses infrastructures modernes et sûres, contribuant ainsi au développement économique du Mali et de la Côte d’Ivoire », a déclaré Hien Yacouba Sié.

Ce choix stratégique permettra non seulement de développer l’économie malienne, mais aussi de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. En s’appuyant sur les compétences et les infrastructures de son voisin ivoirien, le Mali accélère son intégration dans les chaînes de valeur mondiales et contribue à la transition énergétique. La Côte d’Ivoire, de son côté, affirme son rôle de plateforme incontournable pour les exportations minières en Afrique de l’Ouest. La mine de Goulamina est située dans la région de Bougouni et abrite l’un des plus grands gisements de lithium au monde, avec des réserves prouvées de 52 millions de tonnes. Sa durée d’exploitation est estimée à 21 ans.