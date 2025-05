Rivalités au Maghreb : une médiation régionale pour apaiser les tensions

Photo : DR

Depuis plusieurs décennies, le Maroc et l’Algérie entretiennent des relations marquées par la méfiance, les divergences politiques et les tensions diplomatiques. Le désaccord sur le dossier du Sahara occidental reste au cœur du différend, mais d’autres questions, comme la sécurité régionale ou les alliances géostratégiques, compliquent davantage tout rapprochement.

Face à cette rivalité durable entre Rabat et Alger, une question s’impose : les deux voisins peuvent-ils un jour renouer le dialogue de manière durable ? Rien ne semble l’indiquer à court terme, mais un acteur discret de la région tente de maintenir le fil de la discussion, sans prendre parti. La Mauritanie, pays frontalier des deux puissances maghrébines, adopte depuis quelques années une posture de neutralité active. Elle refuse de s’aligner ouvertement, tout en gardant des canaux ouverts avec les deux capitales.

C’est dans cet esprit qu’elle a organisé, ce mardi 13 mai à Nouakchott, deux rencontres séparées, mais simultanées entre son ministre de l’Intérieur et les ambassadeurs du Maroc et de l’Algérie. Ce geste diplomatique n’est pas anodin. Il révèle une volonté de préserver l’équilibre dans un contexte régional sensible. En choisissant de recevoir les deux diplomates le même jour, Nouakchott envoie un message subtil : elle n’est ni un terrain d’affrontement ni un relais pour des querelles régionales.

L’initiative mauritanienne intervient dans un environnement marqué par de fortes tensions. Le conflit autour du Sahara continue d’empoisonner les relations entre Rabat et Alger. Par ailleurs, l’instabilité croissante dans la région du Sahel pousse chaque pays à renforcer ses positions sécuritaires et à développer ses propres alliances. Dans ce climat tendu, la Mauritanie cherche à rester à égale distance des protagonistes, tout en se rendant utile. Sa stabilité, lui donne un rôle potentiel de médiateur, même si ses marges de manœuvre restent limitées.

Peut-on imaginer Nouakchott comme un point de départ vers un dialogue entre le Maroc et l’Algérie ? L’idée semble ambitieuse, tant les tensions sont profondes. Mais il ne faut pas oublier une chose. La Mauritanie cherche avant tout à préserver sa propre stabilité dans un environnement instable. Sa diplomatie de l’équilibre est une manière de garantir ses intérêts, sans alimenter les tensions. C’est une approche pragmatique, construite sur la prudence et la gestion fine des susceptibilités régionales.