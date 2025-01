Maghreb: augmentation de salaire annoncée dans ce domaine

Photo Unsplash

Les autorités algériennes ont franchi une étape décisive pour réformer le secteur de la santé et répondre aux attentes des professionnels. Dans le cadre d’une révision des lois fondamentales encadrant les métiers médicaux et paramédicaux, une revalorisation salariale significative a été annoncée, accompagnée de primes de performance et de la création de nouvelles catégories de postes. Ces mesures visent à améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur tout en renforçant la qualité des services de santé publique.

Les premières hausses concernent les employés de la catégorie supérieure, grade 12, incluant plusieurs professions clés du secteur. Parmi les changements notables :

Praticien spécialiste hors classe : désormais rémunéré à 204 000 dinars, soit une augmentation de 31 000 dinars.

: désormais rémunéré à 204 000 dinars, soit une augmentation de 31 000 dinars. Médecin généraliste principal : le salaire mensuel passe à 145 000 dinars, avec une hausse de 25 000 dinars.

: le salaire mensuel passe à 145 000 dinars, avec une hausse de 25 000 dinars. Paramédical senior en santé publique : une augmentation de 18 000 dinars porte le revenu à 85 000 dinars.

: une augmentation de 18 000 dinars porte le revenu à 85 000 dinars. Sage-femme principale : rémunérée à hauteur de 102 000 dinars, enregistrant une hausse de 28 000 dinars.

: rémunérée à hauteur de 102 000 dinars, enregistrant une hausse de 28 000 dinars. Biologiste principal : le salaire atteint 93 000 dinars, soit une augmentation de 16 000 dinars.

Certains grades ont bénéficié de revalorisations encore plus importantes. Par exemple, le praticien spécialiste hors classe enregistre une hausse totale de 41 000 dinars, tandis que le médecin généraliste principal voit son salaire augmenter de 33 000 dinars.

Outre les augmentations salariales, des primes trimestrielles de performance ont été instaurées pour motiver les professionnels de la santé et récompenser leurs efforts. Ces primes sont réparties comme suit :

Praticien spécialiste hors classe : 30 000 dinars par trimestre.

: 30 000 dinars par trimestre. Médecin généraliste principal : 25 000 dinars.

: 25 000 dinars. Infirmier senior : 9 500 dinars.

: 9 500 dinars. Sage-femme principale : 10 000 dinars.

: 10 000 dinars. Biologiste principal en santé publique : 8 000 dinars.

Ces incitations financières visent à améliorer la qualité des prestations médicales et à valoriser l’engagement des acteurs du secteur.

En s’appuyant sur ces réformes, le gouvernement algérien ambitionne de moderniser le secteur de la santé et de fidéliser ses professionnels, souvent confrontés à des conditions de travail difficiles. La revalorisation des salaires et l’introduction de primes sont autant de leviers pour attirer et retenir les talents tout en encourageant une meilleure performance.