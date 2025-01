Onchocercose en Afrique : voici le 1ᵉʳ pays qui a réussi à éliminer la maladie

Photo d'illustation : une mouche © ollegn - Fotolia.com

L’onchocercose, communément appelée cécité des rivières, est une maladie parasitaire causée par le ver Onchocerca volvulus et transmise par la piqûre de mouches noires du genre Simulium, qui prolifèrent près des cours d’eau. Lorsque ces insectes infectés piquent un individu, ils déposent des larves sous la peau, lesquelles se développent en vers adultes capables de survivre jusqu’à 15 ans dans l’organisme humain. Ces vers femelles produisent ensuite des millions de microfilaires qui migrent sous la peau et dans les yeux, provoquant de sévères démangeaisons, des lésions cutanées chroniques et, dans les cas les plus graves, une cécité irréversible. Le Niger est devenu le premier pays africain à éliminer officiellement la transmission de l’onchocercose, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’annonce, faite le 30 janvier, marque une avancée historique dans la lutte contre cette maladie qui figure parmi les principales causes de cécité évitable dans le monde. Le Niger rejoint ainsi la Colombie, l’Équateur, le Guatemala et le Mexique, qui avaient déjà éradiqué la transmission du parasite.

Cette réussite du Niger est le fruit de plusieurs décennies d’efforts intensifs, notamment des campagnes de traitement de masse à l’ivermectine, combinées à des stratégies de lutte contre les mouches vectrices et à une surveillance épidémiologique rigoureuse. Depuis 2014, le Niger a mené des évaluations pour confirmer l’absence de nouvelles infections et s’assurer que la transmission du parasite était totalement interrompue. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cet exploit, mettant en avant l’impact positif sur la santé et la qualité de vie des populations concernées.

La maladie est classée parmi les maladies tropicales négligées, un groupe d’infections qui touchent principalement les populations les plus vulnérables et dont l’éradication requiert des efforts coordonnés. Le Niger avait déjà éliminé la dracunculose (ver de Guinée) en 2013, faisant de lui un modèle en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées. À ce jour, 21 pays africains ont réussi à éliminer au moins une maladie tropicale négligée, démontrant que la lutte contre ces infections est possible avec des stratégies adaptées et un engagement fort des autorités sanitaires. Le cas du Niger offre ainsi un espoir pour d’autres nations africaines, notamment l’Ouganda, le Mali et le Sénégal, qui ont déjà réalisé des progrès significatifs dans leur combat contre l’onchocercose.