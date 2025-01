Or au Mali: Goïta remporte une nouvelle bataille contre une société britannique

Assimilas Goïta (Photo gouv)

Le gouvernement malien a récemment signé un protocole d’accord avec la société britannique Hummingbird Resources, portant sur le versement d’une somme de 10 milliards FCFA (environ 16 millions de dollars) à l’État malien. Cet accord vise à résoudre un différend de longue date entre l’État et la compagnie qui exploite la mine d’or de Yanfolila. L’accord stipule que Hummingbird effectuera ce paiement d’ici au 30 juin 2025. En contrepartie, l’entreprise accepte de se conformer au Code minier révisé de 2023, ce qui inclut des concessions importantes telles que la renonciation à une demande de remboursement de TVA s’élevant à 10 milliards FCFA.

Le financement de cette somme pourrait provenir de Coris Invest Group, principal actionnaire de Hummingbird, à travers sa filiale Nioko Resources, détenue par l’homme d’affaires burkinabè Idrissa Nassa. Le gouvernement malien cherche à récupérer des fonds non réglés par les sociétés minières opérant dans le pays. Un audit effectué en 2023 avait révélé des irrégularités dans les paiements des recettes minières, ce qui a poussé Bamako à entamer des négociations avec plusieurs entreprises du secteur pour récupérer des montants estimés entre 300 et 600 milliards FCFA. À fin 2024, l’État avait déjà récupéré environ 500 milliards FCFA (783 millions de dollars). L’accord entre Hummingbird et l’État malien garantit un cadre stable pour la poursuite des opérations minières. Geoff Eyre, PDG par intérim de Hummingbird, a exprimé sa satisfaction, soulignant l’importance de ce compromis.

« Cet accord représente une étape importante dans nos relations avec le gouvernement du Mali et fournit un cadre stable pour la poursuite de l’exploitation et du développement de la mine d’or de Yanfolila. Grâce à un dialogue constructif avec le gouvernement, nous avons réglé des questions historiques tout en concluant d’importants accords opérationnels qui soutiennent notre investissement à long terme dans le pays », a-t-il déclaré. En échange de ces concessions, Hummingbird a obtenu plusieurs garanties importantes de la part de l’État malien. Le gouvernement s’est engagé à renouveler les permis d’exploration de la société et à approuver l’extension du périmètre du permis d’exploitation actuel. Ces mesures visent à soutenir les projets de développement à long terme de la compagnie au Mali. Ce rapprochement entre Hummingbird et les autorités maliennes pourrait aussi faciliter le processus de rachat de l’entreprise par Nioko Resources, la société d’Idrissa Nassa, qui contrôle déjà plus de 70% du capital de Hummingbird.

Ce rachat devrait permettre à Nassa de prendre le contrôle total de la compagnie, y compris des mines de Yanfolila et Kouroussa en Guinée, et de retirer Hummingbird de la bourse de Londres. Le Mali, riche en or, est en conflit ouvert avec plusieurs grandes sociétés minières internationales. Barrick Gold, géant canadien, est au cœur de la polémique. Après la saisie de trois tonnes d’or, Bamako accuse l’entreprise de ne pas payer suffisamment d’impôts. D’autres entreprises, comme Resolute Mining, sont également visées. Les autorités maliennes multiplient les arrestations et les poursuites judiciaires pour reprendre le contrôle des ressources du pays. Elles cherchent à augmenter les recettes fiscales et à mieux contrôler l’exploitation des richesses minières.