Or en Afrique : 11 tonnes pour renforcer les réserves de ce pays

La Banque du Ghana (BoG) a considérablement augmenté ses réserves d’or en 2024, atteignant 30,5 tonnes contre 19,5 tonnes un an plus tôt. Cette progression de 11 tonnes résulte d’une politique d’achat stratégique visant à renforcer la stabilité financière du pays. Dans le cadre du Gold Purchase Program, lancé en 2021, la BoG acquiert directement de l’or auprès des producteurs locaux, réduisant ainsi la dépendance du pays aux devises étrangères. Cette initiative permet non seulement de sécuriser les actifs nationaux, mais aussi de renforcer la résilience de l’économie face aux fluctuations des marchés internationaux.

Depuis 2023, une mesure impose aux compagnies minières opérant au Ghana de vendre 20 % de leur production d’or à la Banque centrale en monnaie locale. Cette réglementation vise à capter une plus grande part de la production nationale et à renforcer les réserves stratégiques. L’or ainsi collecté est utilisé pour financer certaines dépenses essentielles de l’État, notamment dans le cadre du programme « Gold for Oil« , destiné à garantir l’approvisionnement énergétique en limitant l’usage des réserves en devises étrangères. Par ailleurs, cette stratégie contribue à soutenir la valeur du cedi ghanéen et à stabiliser les prix sur le marché intérieur.

En tant que premier producteur d’or en Afrique, devant l’Afrique du Sud et le Soudan, le Ghana dispose d’un potentiel considérable pour continuer à accroître ses réserves. Toutefois, la gestion efficace de ces ressources repose sur plusieurs défis, notamment la régulation du secteur minier informel et la gestion optimale des stocks d’or. Grâce à ces efforts, le pays cherche à consolider son rôle majeur sur le marché aurifère mondial. L’augmentation des réserves brutes internationales, passées à 8,98 milliards de dollars fin 2024 (contre 5,92 milliards en 2023), illustre l’impact positif de cette stratégie sur la stabilité économique nationale.