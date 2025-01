Or en Afrique : trois Chinois condamnés pour exploitation illégale

Photo DR

La République démocratique du Congo, riche en ressources minières, est depuis longtemps confrontée au fléau de l’exploitation illégale. Les autorités du pays se sont engagées dans cette lutte. Trois ressortissants chinois, impliqués dans le trafic d’or, ont été récemment condamnés. Le tribunal de grande instance de Bukavu a infligé aux prévenus sept ans de prison et une amende conséquente, démontrant ainsi la détermination des autorités à rétablir l’ordre dans le secteur minier. Ils ont aussi été interdits de séjour dans le pays à la fin de leur peine.

Ces trois ressortissants chinois avaient été arrêtés avec 10 lingots d’or et 400 000 dollars en liquide. Les biens saisis ont été confisqués et placés sous séquestre. L’exploitation minière illégale prive l’État congolais de revenus colossaux, estimés à un milliard de dollars par an, et alimente des réseaux criminels transnationaux. Les conséquences de ces activités vont bien au-delà des pertes financières : elles engendrent une dégradation environnementale, alimentent les conflits armés et entravent le développement économique du pays. Face à cette situation, les autorités congolaises ont multiplié les initiatives pour lutter contre ce fléau. Des suspensions d’activités minières ont été décrétées à plusieurs reprises, notamment dans la province du Sud-Kivu, afin de permettre des enquêtes approfondies et de rétablir un cadre légal pour l’exploitation des ressources naturelles.

Les réseaux de trafic d’or sont complexes et puissants, et la corruption reste un obstacle majeur à la lutte contre l’exploitation illégale. De plus, la demande mondiale en minerais, particulièrement en coltan, utilisé dans la fabrication d’électronique, alimente ce marché noir. La RDC dispose d’un code minier qui régit les activités minières et prévoit des sanctions pour les infractions. Ce code a été réformé à plusieurs reprises pour renforcer les exigences en matière de transparence, de responsabilité sociale et environnementale. L’Agence Congolaise des Mines (ACM) est l’organisme chargé de réguler le secteur minier. Elle est responsable de la délivrance des permis d’exploitation, du suivi des activités minières et de la lutte contre l’exploitation illégale.