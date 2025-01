Or en Afrique : un groupe canadien veut investir dans une mine

Minerai d'or (Photo DR)

La société minière canadienne Asante Gold a annoncé un investissement de 116 millions $ sur deux ans pour développer la production d’or de sa mine Bibiani, située au Ghana. Ce projet, basé sur une étude de faisabilité publiée le 14 janvier, prévoit l’ajout de 798 000 onces (22,6 tonnes) d’or à la production de la mine sur une période de sept ans. Pour financer ce développement, Asante utilisera les revenus issus des ventes de la production actuelle de la mine, qui a atteint 48 000 onces entre février et octobre 2024.

L’investissement sera principalement consacré à l’aménagement d’une exploitation souterraine dans cette mine à ciel ouvert. Le début des travaux souterrains est prévu pour fin 2025, après l’embauche d’un sous-traitant spécialisé au troisième trimestre de la même année. Depuis l’acquisition de Bibiani en 2021, Asante a relancé ses opérations et réorganisé ses plans d’exploitation afin d’optimiser la production. Selon Dave Anthony, PDG de l’entreprise, l’objectif est d’atteindre une production annuelle de 250 000 onces dès 2026 grâce à cette initiative et à d’autres projets en cours. Parmi ces développements, la compagnie a achevé en juin 2024 le contournement de l’autoroute Bibiani-Goaso, ouvrant ainsi l’accès à un gisement d’or situé sous l’ancienne route.

De plus, une nouvelle usine de traitement est en construction et devrait être opérationnelle d’ici au deuxième trimestre 2025. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale visant à maximiser le potentiel de la mine Bibiani tout en respectant les délais et les budgets établis. Asante ambitionne de produire 500 000 onces d’or par an d’ici à 2028 en combinant les contributions de Bibiani et de sa seconde mine ghanéenne, Chirano. En plus de renforcer la production nationale d’or, ces projets génèrent des retombées économiques pour le Ghana à travers le paiement d’impôts et de redevances. Le Fonds minier souverain du Ghana (MIIF), actionnaire d’Asante, bénéficie également de ces succès.