Passeports les plus puissants en 2025 : Le Bénin 16e en Afrique

Photo d'illustration

Le cabinet britannique Henley & Partners a récemment publié son classement 2025 des passeports les plus puissants au monde. Dans ce classement, le passeport béninois se positionne à la 16e place en Afrique et à la 74e au niveau mondial, offrant ainsi un accès sans visa préalable à 68 destinations à travers le monde.

Ce classement est établi sur la base de critères précis, incluant le nombre de pays accessibles sans visa, ainsi que ceux où un visa peut être obtenu à l’arrivée ou par le biais d’un système électronique. Au sein de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), le passeport béninois se distingue comme l’un des plus performants, devançant des pays tels que le Togo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Sur le continent africain, les Seychelles se hissent à la première place, se classant 25e au niveau mondial avec un accès à 156 destinations. D’autres passeports africains notables incluent ceux de Maurice (29e au niveau mondial), de l’Afrique du Sud (48e) et du Botswana (57e). Le classement 2025 met également en lumière la progression significative de l’Afrique du Sud, qui a gagné cinq places cette année, permettant ainsi à trois pays africains de figurer dans le Top 50 mondial, contre seulement deux en 2024. À l’échelle mondiale, le passeport de Singapour se classe au premier rang, offrant un accès sans visa à 195 destinations, suivi par le Japon, la Finlande, la France et l’Allemagne.