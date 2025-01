Présidentielle en Côte d’Ivoire : Ouattara sort du silence… sans se prononcer

Alassane Ouattara (Photo de Issouf Sanogo / AFP)

Le président ivoirien Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a déclaré être désireux de continuer à servir son pays, sans toutefois confirmer une éventuelle candidature pour un quatrième mandat en octobre 2025. En 2020, la mort subite de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, l’avait poussé à briguer un troisième mandat, malgré sa volonté initiale de céder la place à une nouvelle génération. Aujourd’hui, il justifie cette décision comme étant la meilleure pour le pays, tout en maintenant le flou sur ses intentions futures.

À 83 ans, Ouattara a évoqué la présence de « demi-douzaine » de personnalités capables de lui succéder au sein du RHDP, tout en restant silencieux sur leur identité. Ces propos interviennent alors que le parti au pouvoir multiplie les appels à sa candidature, le qualifiant de « candidat naturel ». Le premier tour de l’élection présidentielle, fixé au 25 octobre 2025, suscite déjà des annonces de candidatures majeures. Laurent Gbagbo, ancien président et leader du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), a été investi malgré une condamnation judiciaire qui le rend inéligible. Pascal Affi N’Guessan, ancien premier ministre, portera quant à lui les couleurs du Front populaire ivoirien (FPI). Simone Gbagbo, l’ex-épouse du président Gbagbo, s’est également déclarée candidate, ajoutant une note inattendue au paysage politique.

Publicité

Du côté du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), le choix du candidat reste à déterminer. Tidjane Thiam, son président, est pressenti, bien qu’il doive d’abord affronter Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et candidat déclaré. Le contexte électoral ivoirien reste chargé de tensions, notamment après la crise de 2010-2011, qui avait fait environ 3 000 morts. Pour apaiser les inquiétudes, Ouattara a promis une élection « paisible, démocratique et transparente ». Cependant, la préparation du scrutin est marquée par des rivalités internes au sein des principaux partis et des interrogations sur l’avenir politique du pays. Bien que Ouattara laisse planer le doute sur sa candidature, il demeure une figure centrale par son influence au sein du RHDP. Alors que son parti consolide son emprise sur l’appareil d’État et que les opposants affinent leurs stratégies, les mois à venir s’annoncent décisifs pour définir les orientations politiques et démocratiques de la Côte d’Ivoire.