RDC : Paris, Londres et Washington alertent leurs citoyens à Goma face à l’avancée rebelle

Armée congolaise (RDC) (Alain Wandimoyi/AFP)

La situation sécuritaire à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), s’aggrave rapidement avec l’avancée des rebelles du M23. Ces derniers ont pris le contrôle de localités stratégiques comme Sake et Minova, se rapprochant dangereusement de la capitale provinciale du Nord-Kivu. Cette offensive a provoqué des explosions dans Goma, envahissant les hôpitaux locaux, y compris celui de Ndosho, qui doit augmenter ses capacités pour gérer les blessés. La progression du M23 a également entraîné le déplacement de plus de 400 000 personnes, exacerbant les conditions de vie déjà précaires dans les camps de réfugiés et augmentant les risques de propagation de maladies. Cette crise pose une menace non seulement à la stabilité de Goma, mais aussi à l’ensemble de la région des Grands Lacs.

Face à cette situation, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont émis des avis de sécurité alarmants, exhortant leurs ressortissants à quitter Goma tant que les routes et les voies de transport restent praticables. Sur le plan international, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a condamné l’offensive, demandant l’arrêt immédiat de tout soutien extérieur aux groupes armés. L’ONU et d’autres acteurs internationaux s’inquiètent des implications humanitaires et sécuritaires d’une éventuelle prise de Goma, une ville clé pour l’économie et la logistique de la région.

Le M23, actif depuis 2012, justifie ses actions par un prétendu combat contre les discriminations ethniques, mais il est accusé de viser des intérêts économiques et stratégiques, notamment dans des zones riches en minerais. Ce groupe utilise des tactiques agressives pour s’assurer le contrôle de routes commerciales et de zones minières stratégiques, tout en perpétrant des violations des droits humains, spécialement des massacres et le recrutement forcé. Après avoir été défait en 2013, le M23 a fait un retour remarqué depuis 2021, gagnant du terrain avec une intensité alarmante.