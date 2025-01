Remaniement technique au Bénin : Les précisions du gouvernement

Photo : DR

Le Président de la République, Patrice Talon, a procédé à un réaménagement technique de son gouvernement ce lundi 6 janvier 2025. Par décret n°2025-01, Kingnidé Paulin Akponna a été nommé ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. La passation de service entre lui et son prédécesseur est prévue pour le 7 janvier 2025. Dans la foulée, un autre décret (n°2025-03) a modifié la composition du Collège des ministres conseillers.

Janvier Yahouédéou devient le nouveau coordonnateur du Collège et prend en charge les Affaires économiques et le Numérique. Romaric Ogouwalé, quant à lui, fait son entrée en tant que responsable des secteurs Énergie, Eau et Mines. Le reste de l’équipe gouvernementale demeure inchangé. Ce réaménagement traduit une volonté de renforcement technique au sein du gouvernement pour faire face aux défis économiques et sectoriels.