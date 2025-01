Réseaux électriques en Afrique : 400 milliards $ nécessaires d’ici 2050

Photo unsplash

L’accès à l’électricité, qui est essentiel pour le développement de l’Afrique, reste un défi majeur. Selon le nouveau rapport « Foresight Africa 2025-2030 » d’une récente étude de la Brookings Institution, le continent aurait besoin d’injections massives de capitaux, à hauteur de 400 milliards de dollars d’ici à 2050, pour moderniser et étendre ses réseaux électriques. En effet, un accès fiable à l’électricité est indispensable pour développer les industries, améliorer les services publics et favoriser l’adoption des technologies numériques. Or, actuellement, seule une minorité de la population africaine bénéficie de ce service essentiel.

Moins de la moitié de la population (43 %) bénéficie d’un accès fiable à l’électricité, freinant ainsi le développement économique et l’intégration numérique. Ce besoin criant s’explique par plusieurs facteurs. Les infrastructures électriques existantes sont souvent vétustes et incapables de répondre à une demande en constante augmentation. De plus, les investissements dans le secteur énergétique ont été jusqu’à présent insuffisants, notamment en ce qui concerne les réseaux de distribution et de transmission. Ce déséquilibre a des conséquences directes sur la vie quotidienne des populations, limitant leur accès à l’éducation, à la santé et aux opportunités économiques. Pour remédier à cette situation, des efforts concertés sont nécessaires au niveau national et international.

Des initiatives comme le programme Mission 300, porté par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, visent à accélérer l’électrification du continent. Cependant, ces projets ne suffisent pas à combler le déficit d’investissement. Pour mobiliser les financements nécessaires, il est essentiel de mettre en place des politiques incitatives et de créer un environnement propice aux investissements. Les gouvernements africains doivent renforcer la gouvernance du secteur énergétique, améliorer la transparence et réduire les risques pour les investisseurs. Par ailleurs, le secteur privé a un rôle important à jouer dans le développement des infrastructures électriques. Les partenariats public-privé peuvent constituer une solution efficace pour mobiliser des capitaux et accélérer la mise en œuvre des projets. Enfin, la coopération internationale est indispensable pour soutenir les efforts des pays africains. Les bailleurs de fonds, les institutions financières internationales et les organisations non gouvernementales peuvent apporter leur expertise et leurs ressources financières pour accompagner les pays africains dans leur transition énergétique.

Pour transformer durablement le paysage énergétique africain, des réformes structurelles et une mobilisation accrue des financements locaux et internationaux sont indispensables. Les institutions telles qu’Afreximbank jouent un rôle clé en soutenant des projets énergétiques à travers le continent. Cependant, pour atteindre l’objectif d’un accès universel à l’électricité d’ici 2050, les gouvernements doivent accélérer l’adoption de politiques inclusives et mettre en place des solutions innovantes de financement. La collaboration entre acteurs publics, privés et internationaux sera essentielle pour répondre aux besoins croissants en énergie et garantir un développement durable pour les populations africaines.