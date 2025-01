Retour de Trump: interpellation de centaines de « migrants criminels illégaux » 

Elijah Nouvelage, Getty Images

Fidèle à ses promesses électorales, l’administration Trump a lancé cette semaine une opération d’envergure contre l’immigration illégale. Les autorités fédérales ont mené une action résolue qui marque un tournant dans la politique migratoire américaine, ciblant spécifiquement les migrants considérés comme représentant un danger pour la sécurité nationale.

L’United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) a confirmé l’interpellation de 538 personnes lors d’une opération qui s’est principalement déroulée dans le New Jersey, notamment à Newark. Parmi les personnes arrêtées figurent un individu suspecté de terrorisme, quatre membres du gang Tren de Aragua et plusieurs personnes condamnées précédemment pour des crimes sexuels impliquant des mineurs.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a souligné le caractère historique de cette intervention, la présentant comme la plus importante opération de déportation jamais réalisée. Les autorités fédérales ont ciblé des migrants en situation irrégulière ayant commis des infractions criminelles, démontrant une approche sans compromis de la politique migratoire.

Cette opération n’a pas manqué de susciter des réactions contrastées. Ras Baraka, le maire de Newark, a vivement critiqué l’intervention, la qualifiant d’ »acte odieux » et accusant les agents fédéraux d’agir sans mandat légal. La ville, considérée comme un territoire de « sanctuary » traditionnellement protecteur envers les migrants, entend défendre ses positions.

L’intervention de l’ICE illustre la volonté de l’administration Trump de durcir les mesures de contrôle aux frontières et de lutter contre l’immigration irrégulière. Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité nationale et à répondre aux préoccupations liées à l’immigration illégale.