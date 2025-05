Armement aux USA : un accord majeur signé avec ce pays

Pete Hegseth. Photo : K. Ota/SIPA

Depuis plusieurs décennies, les États-Unis dominent largement le marché mondial de l’armement. Leur capacité à proposer des équipements technologiquement avancés, testés au combat et intégrés dans des dispositifs logistiques complexes fait d’eux le principal fournisseur militaire pour de nombreux pays. Des avions furtifs aux systèmes de défense antimissile, les produits issus de l’industrie américaine séduisent non seulement par leur performance mais aussi par le réseau stratégique qu’ils impliquent. Pour beaucoup d’États, acquérir du matériel militaire américain signifie aussi renforcer des liens diplomatiques et accéder à des formations, à du soutien technique et à des partenariats sécuritaires. Le Moyen-Orient, en particulier, reste l’un des foyers majeurs de cette coopération, avec des États du Golfe régulièrement engagés dans des contrats de plusieurs milliards de dollars.

Des hélicoptères Chinook pour renforcer les capacités des Émirats

C’est dans ce contexte que les Émirats arabes unis viennent d’obtenir l’approbation officielle de Washington pour l’acquisition de six hélicoptères lourds CH-47F Chinook, conçus par le constructeur américain Boeing. La transaction, estimée à plus de 1,4 milliard de dollars, inclut non seulement les appareils, mais également les équipements associés, les pièces détachées, la logistique et la formation du personnel. Ces hélicoptères à double rotor sont réputés pour leur capacité à transporter rapidement des troupes, du matériel et du ravitaillement, même dans des conditions extrêmes. Déjà utilisés dans de nombreux théâtres d’opérations par les forces armées américaines et leurs alliés, les Chinook renforcent la mobilité stratégique des armées partenaires. Pour les Émirats, qui disposent déjà d’un arsenal moderne, cette nouvelle acquisition s’inscrit dans une démarche d’optimisation de leurs capacités de projection et de transport en cas de conflit ou d’opération humanitaire.

Une dimension diplomatique au cœur de la transaction

Au-delà de l’aspect strictement militaire, cette vente revêt une signification politique importante. L’Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) a souligné que cet accord servait les intérêts de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis, en consolidant la sécurité d’un partenaire régional stratégique. La formulation utilisée met en évidence le rôle particulier que jouent les Émirats dans la région : un acteur perçu comme stable, doté d’un poids économique croissant et engagé dans plusieurs dossiers diplomatiques. Le contrat a été notifié au Congrès américain, qui dispose d’un délai légal de 30 jours pour faire opposition, bien qu’aucune résistance majeure ne soit attendue, au vu des relations étroites entre les deux pays.

Des investissements qui dépassent le cadre de l’achat d’équipements

En parallèle de l’accord sur les Chinook, une autre transaction évaluée à 130 millions de dollars a été approuvée pour la maintenance de la flotte d’avions de combat F-16 des Émirats. Ce volet technique, souvent négligé dans les annonces, est pourtant fondamental pour garantir l’efficacité opérationnelle à long terme des appareils. Il montre également que la coopération ne se limite pas à la livraison de matériel, mais s’étend à un accompagnement continu, avec transfert de compétences et développement de solutions de soutien sur le terrain. C’est cette dimension qui confère à la relation militaire américano-émiratie une stabilité durable, construite sur des engagements réciproques et une interdépendance croissante.

En signant cet accord, les Émirats arabes unis affirment une nouvelle fois leur volonté de s’appuyer sur les technologies américaines pour asseoir leur rôle sécuritaire dans une région traversée par des tensions multiples. Pour Washington, ces partenariats renforcent une présence stratégique dans le Golfe, tout en alimentant une industrie de défense centrale dans son économie.