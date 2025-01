Santé en Europe : Coca-cola rappelle une quantité massive de ses boissons

Ph : ERIC GAILLARD / REUTERS

Coca-Cola est l’une des marques de boissons les plus populaires de la planète. Le mastodonte a conquis le monde entier grâce à ses sodas et autres boissons. Diverses données économiques tendent à montrer que l’entreprise américaine est l’une des sociétés les plus rentables de la planète. C’est simple, Coca-Cola donne le ton et les autres essayent de suivre.

L’Europe représente une part importante du marché de Coca-Cola. Tout récemment, la compagnie américaine a pris une décision rare. En effet, ce lundi 27 janvier, la filiale européenne de Coca-Cola a pris la décision de rappeler de manière massive plusieurs gammes de boissons produites par Coca-Cola. Pourquoi ce rappel massif ? Il ressort que les boissons ciblées contiennent de grandes quantités de Chlorate.

Les boissons concernées sont entre autres : Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Tropico, Nalu, Royal Bliss. D’après les organismes de protection des consommateurs, de nombreuses canettes et bouteilles ont été exportés vers des pays comme la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la Belgique. Le chlorate contenu dans ses boissons est-il dangereux pour la santé ?

Le chlorate, bien qu’autorisé à certaines doses, devient nocif lorsqu’il est présent en quantité excessive. Utilisé dans certaines étapes de traitement de l’eau, il peut s’accumuler dans les emballages et contaminer les boissons. En cas de consommation répétée, un excès de chlorate pourrait affecter la santé, notamment en perturbant la fonction thyroïdienne ou en provoquant des déséquilibres chez les populations vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes.

Selon Coca-Cola, le problème ne vient pas directement des ingrédients, mais de la réaction chimique entre l’eau traitée et les matériaux utilisés pour les bouteilles, ce qui nécessite un contrôle accru du processus de fabrication. Ce rappel massif pourrait avoir des répercussions sur l’image du géant américain, notamment en Europe, où les attentes en matière de sécurité alimentaire sont particulièrement élevées. Il rappelle aussi l’importance pour les grands groupes de surveiller chaque étape de leur chaîne de production, de l’embouteillage à la distribution.