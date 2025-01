Supposé coup d’état au Bénin : Démenti formel du gouvernement

Photo : Présidence Bénin

Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux ce jeudi 16 janvier 2025 ont suscité une vive polémique, affirmant que le pouvoir en place avait été déstabilisé et que le président Patrice Talon aurait fui le pays. Face à ces allégations, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a tenu une conférence de presse ce vendredi 17 janvier pour apporter des clarifications et rassurer la population.

« Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu’il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu’il y avait un coup d’État, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd’hui et demain », a-t-il déclaré. Houngbédji a réaffirmé que le président Patrice Talon poursuit sereinement son mandat et a même dirigé une réunion ce vendredi matin à la présidence, consacrée au bilan des Vodun Days.

Il a précisé que cette réunion avait pour but de faire un point sur les aspects positifs de l’événement et d’identifier les points à améliorer en vue de l’édition 2026. « Le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines officines s’emploient à faire résonner autour de lui », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité pour les professionnels des médias de diffuser des informations basées sur la réalité.

Wilfried Léandre Houngbédji a également rappelé les efforts consentis par les Béninois pour transformer leur pays. « Les Béninois font désormais des efforts pour s’offrir le Bénin de leurs rêves, aux couleurs de leurs ambitions. Ce n’est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d’autres que cela doit susciter de la jalousie ou des allégations infondées », a-t-il déploré. Enfin, le porte-parole du gouvernement a conclu en affirmant que « le Bénin est debout » et que le président Patrice Talon reste pleinement engagé dans l’exercice de ses fonctions, dont le terme est prévu dans 16 mois. Il a invité les citoyens à rejeter les discours alarmistes et à se concentrer sur les réalisations concrètes et les projets d’avenir du pays.