Tchad: les soldats français quittent définitivement le territoire

Le Tchad, à l’instar de plusieurs pays du Sahel, a exprimé la volonté de voir les forces militaires étrangères quitter son territoire. Dans ce contexte, la France a procédé à la rétrocession intégrale des trois bases militaires qu’elle occupait au Tchad. Cette décision marque un tournant significatif dans les relations de défense entre les deux pays et consacre la pleine souveraineté tchadienne sur ses installations stratégiques.

Ce jeudi, l’État-major général des Armées tchadiennes a officiellement annoncé la fin du processus de transfert des bases militaires françaises. La dernière installation concernée, la base Sergent Adji Kossei de N’Djamena, a été remise aux autorités tchadiennes le 30 janvier. Cet événement clôture définitivement la présence militaire française sur le sol tchadien, une présence qui remonte à plusieurs décennies. Selon les déclarations officielles, cette rétrocession s’inscrit dans un cadre de coopération révisé, répondant aux aspirations des deux nations.

Les autorités tchadiennes ont affirmé que l’Armée nationale était pleinement préparée à prendre en charge la gestion des infrastructures récupérées. Cette transition s’est accompagnée d’un renforcement des capacités opérationnelles des forces tchadiennes, qui ont bénéficié d’un soutien technique et logistique au cours des derniers mois. Les médias locaux et internationaux ont relayé ces assurances, soulignant la détermination du Tchad à assumer ses responsabilités en matière de sécurité et de défense.

La rétrocession des bases militaires intervient dans un contexte régional marqué par des recompositions stratégiques. Plusieurs pays du Sahel ont récemment revu leurs accords de défense avec la France, optant pour une plus grande autonomie dans la gestion de leurs affaires sécuritaires. Pour le Tchad, cette décision s’inscrit dans une dynamique de réaffirmation de sa souveraineté, tout en maintenant des relations diplomatiques et de coopération avec la France dans d’autres domaines.

Cette étape historique témoigne de l’évolution des relations entre la France et le Tchad, passant d’une logique de présence militaire directe à un partenariat rééquilibré. Les défis sécuritaires persistants dans la région, notamment la lutte contre le terrorisme et l’instabilité transfrontalière, nécessiteront une coordination continue entre les deux pays.