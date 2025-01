Tchad : Mahamat Déby Itno dénonce une tentative d’assassinat après l’attaque contre la présidence

Mahamat Idriss Deby (DR)

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a échappé à une tentative d’assassinat dans la nuit du mercredi 8 janvier au jeudi 9 janvier 2025. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a réagi avec force, affirmant que les assaillants voulaient l’éliminer. Selon ses propres mots, des assaillants ont tenté de le « vitrifier« , mais leurs plans ont été déjoués par la « vaillance et le courage » de la Garde présidentielle. Le chef de l’État a salué la réactivité et le professionnalisme des forces de sécurité, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Selon les autorités, 18 assaillants ont été tués et six autres capturés. Le président a appelé la justice à enquêter sur cet acte de violence. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque et identifier tous les responsables. Le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, a dénoncé une attaque d’une gravité extrême, qualifiée de complot contre l’État. Selon lui, les assaillants se sont rendus coupables de crimes tels que l’assassinat, les coups et blessures volontaires et la tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Les autorités tchadiennes sont déterminées à faire toute la lumière sur cette affaire et à traduire les coupables en justice. Cette nouvelle tentative d’attentat survient dans un contexte politique tendu au Tchad. Le pays est en pleine transition, avec la tenue récente d’élections législatives, provinciales et communales.

Ces élections, boycottées par l’opposition, marquent une étape importante dans le processus de démocratisation du pays. Parallèlement, le retrait progressif des forces françaises du territoire tchadien crée de nouvelles tensions avec Paris et pourrait fragiliser davantage la situation sécuritaire. La base militaire française située à N’Djamena, longtemps perçue comme un pilier de la sécurité dans la région, suscite désormais des tensions entre Paris et N’Djamena. Les récents événements soulignent les tensions croissantes dans le pays à l’approche de la fin de la transition, prévue après trois années de gouvernance intérimaire par Mahamat Idriss Déby Itno, qui avait pris le pouvoir après la mort de son père, Idriss Déby, en 2021.