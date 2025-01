Sergueï Lavrov - Photo : © AFP

Le conflit en Ukraine, qui dure depuis plus de deux ans, a profondément marqué l’équilibre géopolitique mondial. L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec ses promesses de résolution rapide de la guerre, a intensifié les débats autour des solutions possibles. Pendant ce temps, Moscou met en avant une approche fondée sur des accords internationaux contraignants, conçus pour garantir une paix durable.

Le ministre russe des Affaires étrangères, à l’occasion d’une rencontre avec son homologue kirghiz à Moscou, a rappelé l’importance de mécanismes solides pour mettre un terme à cette crise. Selon lui, ces accords devraient inclure des garanties empêchant toute violation, assurant ainsi leur mise en œuvre effective. Cette déclaration s’inscrit dans le prolongement de l’objectif affiché par Moscou : atteindre les buts de son « opération militaire spéciale » tout en traitant les causes profondes du conflit.

Publicité

La position russe met également en lumière une évolution des perceptions en Occident. « En Europe et aux États-Unis, on commence de plus en plus à comprendre qu’il est impossible de résoudre ce conflit sans aborder ses racines profondes », a affirmé le diplomate. Cette reconnaissance implicite pourrait marquer un tournant dans les discussions internationales, où la recherche d’une issue durable semble primer sur les approches temporaires ou coercitives.

En insistant sur des accords « impossibles à violer« , Moscou souhaite visiblement réaffirmer son rôle central dans la gestion des négociations. Toutefois, cette perspective soulève des interrogations sur la faisabilité d’un tel mécanisme dans un contexte où la confiance mutuelle entre les parties reste fragile. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, l’idée d’accords contraignants pourrait redéfinir la manière dont les conflits internationaux sont abordés à l’avenir.