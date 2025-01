Pétrole au Maghreb : ce pays vise une production d’un million de barils/jours

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Malgré le fait que le monde ait entamé son processus de transition énergétique, il n’en deumeure pas moins que les énergies fossiles occupent toujours une grande place au sein de notre société. En Afrique, des pays possèdent d’immenses ressources en hydrocarbures. C’est notamment le cas de l’Algérie.

L’Algérie est un mastodonte pétrogazier en Afrique. Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, le pays maghrébin s’est imposé comme un acteur incontournable du paysage énergétique international. Ils sont nombreux les pays européens à se bousculer en Algérie pour signer d’important contrats d’approvisionnement en pétrole et surtout en gaz. Conscient de son nouveau rôle sur le plan mondial, Alger veut accroître ses capacités de production.

Avec une production actuelle estimée à 908 000 barils quotidiens, le pays affiche clairement son ambition de renforcer sa place sur la scène énergétique mondiale. Le pays met les bouchées doubles pour accroître sa production pétrolière et franchir le cap symbolique du million de barils par jour. Pour Alger, augmenter sa production est non seulement un moyen de tirer parti des prix du pétrole, mais aussi une stratégie pour diversifier ses recettes en devises dans un environnement économique mondial incertain.

Malgré une légère baisse par rapport à ses niveaux historiques, la production actuelle de l’Algérie la place toujours parmi les leaders du continent. Avec 908 000 barils par jour, elle reste devancée par le Nigeria (1,41 million de barils par jour) et la Libye (1,11 million), mais la dynamique enclenchée vise à réduire cet écart dans les prochaines années.

À travers sa volonté de produire un million de barils par jour, l’Algérie cherche également à conforter son rôle de fournisseur énergétique clé pour l’Europe. En effet, sur le vieux continent, la demande en pétrole et en gaz reste soutenue, malgré les efforts pour une transition vers des énergies renouvelables. La proximité géographique avec des marchés stratégiques comme l’Italie, l’Espagne et la France confère à l’Algérie un avantage logistique non négligeable.