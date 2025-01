USA: la Chine lance une nouvelle offensive dans la guerre commerciale

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

Les relations entre la Chine et les États-Unis traversent une période de turbulences sans précédent, marquée par des affrontements commerciaux répétés depuis 2018. La guerre des droits de douane, initiée sous l’administration Trump, a progressivement muté en une bataille technologique acharnée. Les deux superpuissances multiplient les mesures restrictives, particulièrement dans le secteur stratégique des semi-conducteurs, composants essentiels de l’industrie moderne. Cette rivalité économique masque des enjeux de domination géopolitique, où chaque pays tente d’affirmer sa position sur l’échiquier mondial.

Une riposte calculée de Pékin

Le ministère chinois du Commerce a déclenché jeudi une nouvelle salve dans ce conflit en annonçant une enquête sur les importations de puces électroniques américaines dites « matures« . Cette investigation cible spécifiquement les composants utilisés dans l’automobile et l’électroménager. Les autorités chinoises justifient cette décision en pointant du doigt les subventions massives accordées par l’administration Biden au secteur des semi-conducteurs, qu’elles considèrent comme une pratique déloyale. Cette mesure représente une réaction directe aux restrictions imposées par Washington sur les exportations de technologies avancées vers la Chine.

Les enjeux cachés derrière la guerre des puces

Cette nouvelle confrontation révèle une stratégie à plusieurs niveaux. D’un côté, les États-Unis renforcent leur arsenal réglementaire pour limiter l’accès de la Chine aux technologies de pointe, notamment celles pouvant servir à la modernisation militaire. Les récentes mesures américaines, dévoilées mercredi, visent à colmater les failles permettant de contourner les restrictions existantes. De l’autre, la Chine riposte en ciblant les semi-conducteurs « matures« , composants vitaux pour de nombreux produits du quotidien, des appareils médicaux aux électroménagers. Cette bataille technique cache un enjeu majeur : le contrôle des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’autonomie technologique. La durée et l’ampleur de l’enquête chinoise restent indéterminées, laissant planer une incertitude qui pourrait déstabiliser les marchés internationaux et complexifier davantage les relations sino-américaines.