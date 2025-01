Visite officielle à Doha : Le Bénin et le Qatar renforcent leur coopération

Photo : DR

Le Ministre des Affaires étrangères du Bénin, M. Olushegun Adjadi Bakari, a effectué une visite à Doha ce mercredi 15 janvier 2025. Il a été accueilli par Son Altesse Royale le Premier Ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, ainsi que par Dr Mohamed Bin Mubarak Al-Khulaifi, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, M. Bakari a transmis les félicitations du Président Patrice Talon au gouvernement qatari pour son rôle déterminant dans la promotion d’un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Il a également souligné l’importance de cet engagement pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Publicité

Les discussions ont permis de réaffirmer la volonté commune des deux nations de renforcer leurs relations bilatérales. Elles se concentreront particulièrement sur la diplomatie, la sécurité et la coopération internationale, des domaines où le Bénin et le Qatar partagent des valeurs essentielles. Sous la direction des leaders Patrice Talon et l’Émir Tamim bin Hamad Al-Thani, ces efforts visent à consolider les principes de paix et de sécurité qui unissent les deux pays. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)