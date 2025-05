Mines au Maghreb : cette compagnie nationale se frotte les mains

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Le Maroc confirme sa montée en puissance dans le secteur minier, un domaine devenu l’un des moteurs de son développement économique. L’attrait qu’il exerce sur les grandes entreprises internationales ne cesse de croître. Parmi les sociétés les plus actives figure le groupe canadien Aya Gold & Silver, qui vient de publier des résultats spectaculaires pour le premier trimestre 2025.

Située dans la région de Zgounder, au cœur de l’Atlas, la mine d’argent exploitée par Aya Gold & Silver est en train de devenir un modèle de rentabilité. Grâce à des travaux d’agrandissement, la capacité de traitement a été fortement renforcée. Résultat : la production a presque triplé en un an, avec une hausse de 192 % en glissement annuel. Le contexte est aussi très favorable. Le prix moyen de l’once d’argent a bondi de 50 % sur la même période.

Combiné à l’explosion de la production, cela a permis à Aya de générer 33,8 millions de dollars de revenus au cours du premier trimestre 2025, soit une progression impressionnante de 566 %. Le succès de Zgounder ne doit rien au hasard. La mine a été modernisée en profondeur avec l’installation d’une nouvelle usine de traitement. L’objectif pour 2025 est clair : atteindre une production annuelle comprise entre 5 et 5,3 millions d’onces d’argent. C’est un saut considérable par rapport aux 1,63 million d’onces produites en 2024.

Cette montée en puissance place désormais Zgounder parmi les mines d’argent les plus prometteuses d’Afrique du Nord. Pour le Maroc, ce projet symbolise un modèle à suivre : attirer des capitaux étrangers, créer de la valeur localement, et renforcer ses capacités dans les filières extractives. Le Royaume chérifien dispose de ressources minérales variées et abondantes : phosphates, plomb, zinc, cuivre, argent, or… mais aussi des métaux stratégiques convoités à l’échelle mondiale. Cette richesse attire de plus en plus d’investisseurs.

Au-delà de l’argent, d’autres projets miniers prennent de l’ampleur dans plusieurs zones du pays. L’État a d’ailleurs fait du secteur un pilier de sa stratégie industrielle, en misant sur la transformation locale des minerais, la formation de compétences spécialisées, et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.