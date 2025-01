Vodun days 2025: plus de navettes gratuites entre Cotonou et Ouidah

Photo : DR

Les festivités des Vodun Days 2025 débutent aujourd’hui avec une ambiance prometteuse, mais une annonce inattendue. Les navettes gratuites initialement prévues pour relier Cotonou à Ouidah ont été supprimées. Cette décision du comité d’organisation marque un changement significatif dans la logistique de l’événement, suscitant des ajustements pour les festivaliers.

Dans une publication sur le compte officiel de l’événement, les organisateurs ont confirmé la suppression du service, précisant toutefois qu’un dispositif de navettes gratuites sera maintenu à l’intérieur de la ville d’Ouidah. Ces véhicules circuleront du 9 au 11 janvier, reliant le centre-ville aux sites principaux des célébrations, notamment la plage. Cette mesure vise à faciliter les déplacements sur place, bien que l’annulation des trajets interurbains oblige les visiteurs à planifier leurs propres moyens de transport pour rejoindre Ouidah depuis Cotonou.

En dépit de ce changement de dernière minute, le programme des Vodun Days 2025 demeure riche en événements culturels et spirituels. Les participants auront l’opportunité d’explorer les traditions béninoises à travers des spectacles de danse et de musique, des expositions artistiques, ainsi que des rituels Vodun, rendant hommage à un patrimoine unique. Les premiers instants des festivités s’annoncent particulièrement animés, avec une série d’activités soigneusement orchestrées pour accueillir les visiteurs et donner le coup d’envoi de cette édition.

Le comité d’organisation insiste sur l’importance pour les festivaliers de se préparer en conséquence. Des solutions telles que le covoiturage, les taxis ou les transports en commun sont vivement recommandées pour rallier la ville hôte. Bien que l’annulation des navettes ait perturbé certains plans, cela ne diminue en rien l’envergure de l’événement, qui reste une vitrine exceptionnelle de la culture béninoise.

Les Vodun Days 2025, véritable point de convergence pour les amateurs de spiritualité et de culture, continuent d’attirer l’attention. Les festivaliers sont invités à profiter de cette occasion pour découvrir ou redécouvrir les multiples facettes des traditions Vodun, dans un cadre à la fois festif et authentique.