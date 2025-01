Vodun Days 2025 : Une édition qui s’annonce prometteuse pour les participants et le Bénin 

Photo Twitter @vodundays

Après le succès retentissant de l’édition de janvier 2024, qui a attiré près de 100 000 participants et suscité plus de 400 productions médiatiques, cette nouvelle édition promet d’être encore plus grandiose. Au cœur du Bénin, berceau historique du Vodun, le gouvernement a engagé depuis 2016 une politique ambitieuse pour valoriser ce patrimoine culturel, cultuel et artistique.

Les Vodun Days, événement culturel phare du Bénin, reviennent en 2025 avec une édition inédite qui se déroulera du 9 au 11 janvier à Ouidah. Les festivités s’étendront sur trois jours, avec un programme riche en animations et en spectacles qui se tiendront sur plusieurs sites emblématiques de la ville historique, tels que la Place Maro, l’Esplanade du Fort Français, le Couvent Mami, le Temple des Pythons, la Forêt sacrée de Kpassè et l’Arène de Ouidah. La plage de Ouidah accueillera la Grande Cérémonie Vodun, un moment fort de l’événement.

Les Vodun Days 2025 s’annoncent comme un événement incontournable pour célébrer la richesse culturelle et spirituelle du Bénin. En réunissant des artistes de renom, en mettant en avant des traditions ancestrales et en promouvant des initiatives culturelles, cet événement contribue à la réhabilitation et à la valorisation du Vodun. Il s’agit d’une occasion unique de découvrir et d’apprécier la profondeur de cette spiritualité, tout en renforçant l’identité béninoise sur la scène internationale. Les Vodun Days sont bien plus qu’une simple célébration ; ils sont un véritable hommage à un patrimoine vivant et dynamique.

Un événement au service de la culture

Les Vodun Days ne se limitent pas à une simple célébration. Ils s’inscrivent dans une dynamique de réhabilitation et de promotion du Vodun, qui est souvent mal compris et stigmatisé. Cet événement met en lumière la richesse des expressions artistiques, culturelles et spirituelles liées au Vodun, tout en célébrant son rôle essentiel dans la construction de l’identité béninoise. En 2024, la première édition a permis de renforcer la notoriété du Bénin sur la scène internationale en tant que berceau du Vodun.

La Grande Cérémonie Vodun de cette année, qui se tiendra le 10 janvier, sera le point d’orgue des festivités. Elle mettra en avant la richesse du Vodun à travers une procession solennelle des adeptes, la consultation sacrée du To Fa et une bénédiction œcuménique. Cet événement majestueux incarne l’essence même de cette spiritualité singulière.

Un programme musical exceptionnel

L’édition 2025 des Vodun Days promet une programmation musicale exceptionnelle. Des artistes internationaux et béninois de renom se produiront sur scène, notamment le légendaire groupe Kassav, le groupe emblématique togolais Toofan et la légende vivante de la musique béninoise, Sagbohan Danialou. Les soirées seront illuminées par des spectacles inédits, avec la participation exceptionnelle du Balé Folclórico da Bahia.

Pour clore les festivités, des animations de DJs se tiendront sur la plage de Ouidah le 11 janvier. Le concert du 10 janvier mettra également en avant des artistes emblématiques de la musique traditionnelle béninoise, tels qu’Alèkpéhanhou et Bobo Wê, qui célèbrent l’authenticité et la richesse des sonorités locales. Cette diversité musicale témoigne de la vitalité et de la créativité de la scène artistique béninoise.

Initiatives pour le développement de la culture au Bénin

Les Vodun Days s’inscrivent dans un cadre plus large d’initiatives visant à promouvoir et à préserver le patrimoine culturel du Bénin. Parmi ces initiatives, on trouve la « Route des Couvents Vodun« , un projet ambitieux qui vise à identifier, documenter, restaurer et relier les couvents Vodun en un parcours touristique immersif. Cinq villes emblématiques, Ouidah, Adjarra, Abomey, Kétou et Grand-Popo, ont été choisies pour cette phase pilote, permettant aux voyageurs de découvrir la profondeur spirituelle du Vodun.

De plus, le Musée international du Vodun à Porto-Novo sera un centre de production, de diffusion et de médiation culturelle, offrant un parcours muséographique riche en objets cultuels, archives sonores, films et photographies. Ce musée jouera un rôle clé dans la compréhension du Vodun dans l'histoire des religions et contribuera à la valorisation de cet héritage unique.