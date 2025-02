Afrique : 125 ans après, le Nigeria récupère 119 bronzes pillés par les Pays-Bas

Trésors pillés (Bronze Nigéria Photo Alamy)

Les Pays-Bas ont officialisé la restitution de 119 bronzes au Nigeria, des œuvres d’art pillées en 1897 lors d’une expédition militaire britannique. Cette décision a été annoncée à travers un accord signé entre le ministre néerlandais de l’Éducation, de la Culture et des Sciences et la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria. La collection comprend 113 pièces issues des musées nationaux néerlandais et six autres détenues par la municipalité de Rotterdam. Composées de sculptures, de plaques et d’objets métalliques, ces œuvres témoignent du raffinement artistique et culturel de l’ex-royaume du Bénin au sud du Nigeria avant leur dispersion à travers divers musées européens. Cette restitution, prévue pour cette année, répond à une demande officielle du Nigeria et marque une reconnaissance des injustices coloniales.

Le Nigeria mène depuis plusieurs années des démarches pour récupérer ces trésors culturels qui font partie de son héritage historique. Ces œuvres, d’une grande valeur artistique et symbolique, avaient été pillées lors de l’invasion britannique du palais royal du Bénin. Le pays n’est pas le seul à obtenir gain de cause : l’Allemagne, la France et d’autres nations ont également entamé des procédures similaires pour rendre des objets historiques à leurs pays d’origine. Cette initiative néerlandaise illustre un changement de mentalité en Europe sur la gestion du patrimoine acquis pendant la colonisation. Toutefois, la restitution de ces pièces pose la question de leur conservation et de leur exposition une fois rapatriées. Certains objets restitués dans d’autres pays ont été transférés à des collectionneurs privés ou exposés dans des conditions qui ne garantissent pas leur préservation optimale.

Publicité

Le rapatriement de ces artefacts historiques représente une avancée majeure dans la reconnaissance des droits culturels des nations africaines. Cependant, il suscite aussi des interrogations sur la capacité du Nigeria à assurer leur protection et leur accessibilité au public. Le gouvernement nigérian devra définir une stratégie claire pour préserver et valoriser ces œuvres afin qu’elles profitent aux générations futures. Certains musées européens ont déjà proposé des partenariats pour aider à leur conservation, suggérant des collaborations plutôt qu’un simple transfert.